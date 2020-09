Almeida: "Es preocupante que Justicia diga 'se han pasado tres pueblos' por el 'viva al rey' y no por lo de Garzón"

"Es preocupante que Justicia diga 'se han pasado tres pueblos' por el 'viva al rey' y no por lo de Garzón". El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también ha salido en defensa de la Monarquía después de las afirmaciones del ministro de Consumo en las que aseguraba que Felipe VI pretendía erosionar al Gobierno. Todo parte de una llamada del rey a Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo de España y del Consejo General del Poder Judicial. El asunto salió a raíz de la ausencia del monarca en el nombramiento de los nuevos jueces en Cataluña, teóricamente, por orden del Gobierno.

El alcalde de Madrid no entiende la posición del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en otro tema que ha perjudicado la relación del Gobierno con la oposición. Almeida, además, considera que sigue sin haber voluntad desde Moncloa para abordar la crisis del coronaviurs.

"El Gobierno de la nación tiene que asumir que no compartir totalmente sus posturas, ya no en este tema sino en cualquier otra cuestión, no quiere decir que uno sea un desleal o no quiera colaborar o no tenga la mejor de las intenciones, pero se han acostumbrado a que si se les llevas la contraria y no se hace lo que ellos quieren en cada momento la acusación es de deslealtad", explicó en una entrevista en EsRadio.

En cuanto al confinamiento total, el alcalde madrileño ha indicado que "en estos momentos no es el escenario que se maneja" y ha subrayado que el trabajo de las autoridades regionales debe centrarse en estar "preparados en cada momento para adaptar la medida que corresponda en función de la situación en cada momento".

Una decisión, en todo caso, que deberían adoptar las autoridades madrileñas, que cuentan con "datos más fiables" sobre la evolución de la pandemia que el Gobierno central. "No tengo entre mis responsabilidades tener que dudar de las autoridades sanitarias", ha apostillado.

Sobre la posibilidad de que fuera impuesta por el Gobierno central una declaración de estado de alarma, Martínez Almeida ha recordado que el Gobierno "tiene competencias" aunque se hayan "desentendido" y ha recordado que el hecho de que nueve de los territorios europeos con más incidencia de Covid-19 estén en España indica que el problema es del Ejecutivo de Sánchez.