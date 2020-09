Anabel Pantoja confiesa su adicción a los somníferos: "Necesito tomar más dosis"

Anabel Pantoja ha decidido conceder su entrevista más dura a Sábado Deluxe. La colaboradora se sentará este sábado para hablar acerca de su adicción a los somníferos, uno de los problemas que le ha llevado a tener que abandonar el reality Solo/Sola.

En Sálvame han emitido un adelanto de las declaraciones que ha hecho durante la entrevista previa. "Es como una manera de relajarme, de entrar en un estado de clímax, de paz", confesaba.

La sobrina de Isabel Pantoja ha reconocido que lleva consumiéndolas "ocho o 10 años". Todo empezó porque le daba miedo dormir sola, y empezó a tomar Valium y relajantes musculares. Pero acabaron no siendo suficientes y empezó a tomar pastillas "muy, muy fuertes".

Ahora, ha admitido estar enganchada: "Necesito tomar más dosis". "Yo al médico le exagero las cosas, me receta un ansiolítico y yo me tomo dos", declaraba.

Esta adicción le ha traído problemas personales y profesionales. Estas pastillas provocan que sea sonámbula y pierda el control, por eso ha protagonizado momentos en las redes sociales que han creado mucha polémica. "No soy yo, me convierto en otra persona", reconocía.

Su familia están "hartos" y le han pedido que "busque una solución". "Están a mi lado y lo pasan mal al verme así, a veces me oculto para tomar las pastillas y que no me vean", ha afirmado. Por ello, ha tomado la decisión de empezar un tratamiento de desintoxicación.