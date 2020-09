Albert Rivera, muy duro con Pedro Sánchez en 'Mi casa es la tuya'

Albert Rivera fue el protagonista de la última entrega de Mi casa es la tuya, el programa de entrevistas de Bertín Osborne. Pese a dejar claro que el estar centrado en su familia y la abogacía desde que dimitiera hace casi un año y a veces pareció, incluso, que renegaba de su reciente pasado como presidente de Ciudadanos, no dudó en juzgar a algunos de los que fueron sus compañeros por el trabajo que hacen a día de hoy.

"Estar en política, en primera línea, no es un trabajo, es una forma de vida. Muchos me han dicho que hay un momento, después de abandonar ese mundo, en el que te da un bajón, pero a mí no me ha llegado aún", contó.

El catalán siguió mostrando su desengaño: "Por mi parte hay una cierta protección, no veo informativos nunca, ni entrevistas políticas ni tertulias, porque ya sé lo que va a decir cada uno. Una vez has estado dentro, sabes tantas cosas de la política que te cuesta seguir creyendo en ello".

Sobre seguir los pasos de otros antiguos políticos que no se borran del panorama mediático ni de intentar manipular los movimientos de los partidos una vez dejan la política, Rivera mostró tener claro que no será su caso. "No quiero influencia en ellos como han hecho otros en otros partidos, Inés debe tener la libertad de tomar las decisiones que quiera... si yo quisiera tomar decisiones, me habría quedado".

Rivera rescata la avalancha de críticas que recibió por una decisión

También recordó uno de sus peores momentos durante esta etapa: la avalancha de críticas que recibió tras su negativa a pactar con el PSOEpor no estar dispuesto a pactar ni con Podemos ni con partidos afines a la independencia de Cataluña.

"Nos llamaron fachas a media España por no comulgar con eso... escuché barbaridades sobre mí, la gente decía que si tenía un problema psicológico... decirle que no a Sánchez porque no me gusta que pacte con los independentistas no es de tener un problema psicológico, es que no estoy de acuerdo y punto, como la mitad de España", expresó, alterado.

Entonces, Rivera no dejó pasar la oportunidad de lanzar un dardo a Pedro Sánchez: "En todo caso, lo que me parece un problema psicológico es justo lo contrario, que estando los señores de EH Bildu me hubiera metido a negociar eso... no, perdone, los señores de Bildu son ETA, porque si no tú no le das el pésame por ETA. ¿A mí no me das el pésame por ETA, verdad? Porque yo no soy ETA. Si le das el pésame a un partido por un etarra es porque ese partido tiene que ver con ETA", explicó, en alusión al comentario que hizo sobre el suicidio de Igor González Sola Pedro Sánchez en el Senado.