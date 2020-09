Tu horóscopo diario: sábado 26 de septiembre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 26 de septiembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Hoy no deberás estar tan pendiente de algún familiar que te preocupa porque necesitas tomarte un pequeño descanso que te haga respirar con calma y alejarte de los problemas o de las responsabilidades más intensas. No olvides repartirlas con los demás.

Tauro

Una noticia que no esperabas te da un margen en un asunto que tiene que ver con una vivienda. Es algo que te conviene mucho ahora y que te ayudará a solventar otros aspectos de tu vida, quizá cerrar de una vez por todas una relación del pasado.

Géminis

Vas a tener una buena oportunidad de pasar un día muy agradable porque por fin puedes disfrutar de alguna actividad o afición que hacía tiempo no practicabas. Será algo que además beneficia tu organismo y te mantiene con mucha actividad.

Cáncer

Es cierto que si tienes hijos, estás gastando mucha energía y preocupaciones en ellos, pero hoy debes darte un poco de tregua. Haz como si no pasara nada y no estés todo el rato con el alma en vilo por si les pasa algo. Relájate, es lo mejor para ellos.

Leo

Por mucho que no te haga gracia, deberás aceptar que un familiar o alguien a quien quieres mucho se aleje de ti. Puede ser que sólo sea un viaje de trabajo o un traslado temporal, pero aún así estarás algo triste por este motivo.

Virgo

Lo que antes te parecía imprescindible, ahora ya no es tan necesario y es que ha cambiado tu manera de percibir la realidad y ves las cosas de una forma muy diferente. No es tan malo como parece, al contrario, eres mucho más libre.

Libra

Por mucho que quieras, hay alguien a quien no le caes demasiado bien quizá porque no le han hablado con mucho entusiasmo de ti, y ahora te tocará que cambien esa idea preconcebida que no es nada más que en un prejuicio. Ponle algo de humor.

Escorpio

Arregla cara a cara tus asuntos con una persona con la que hay mucha tensión y no te escudes en las redes sociales ni en los mensajes. A veces, la solución mejor es la más directa y en la que no hay manera de tergiversar las palabras.

Sagitario

Te debes ser sincero o sincera contigo y esa es la mejor manera de hablar con tu pareja y para mejorar esa relación en estos momentos. No debes de tirar la toalla en ningún aspecto porque debes valorar mucho lo que ya has construido.

Capricornio

Algo o alguien del pasado regresa y te pone en una complicada situación afectiva y emocional. Lo mejor que puedes hacer es tomarte las cosas con la mayor calma posible, y no lanzarte precipitadamente a tomar decisiones a lo loco.

Acuario

Hoy céntrate en limpiar tu mente y tu corazón de todo lo que te entristece y te está coartando para seguir adelante tu camino. Ese freno lo debes de romper cuanto antes. Comunícate con amigos y familiares que estén en la distancia, te reforzarán mucho.

Piscis

No le eches la culpa a nadie ni te autoengañes en un tema que tiene ver con tu salud. Si se trata de llevar una dieta, quien puede hacerlo únicamente eres tu, así que empieza a pensar en las formas en las que puedes comprometerte a que salga bien.