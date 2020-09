Consultorio de Sexo: "Llevo un año sin hacer el amor, él tiene 11 años más que yo y al hablarlo dice que está cansado"

Ya tienes aquí una nueva entrega del consultorio de sexo que cada semana te trae 20minutos. Para plantear tu pregunta escribe a consultoriosexo@20minutos.es. Estas son las respuestas de esta semana que ha dado nuestro experto, Santiago Frago. Puedes consultar su web aquí.

PREGUNTA Estoy tomando la píldora anticonceptiva desde hace 4 años y he leído que no es necesario hacer los descansos de 7 días entre una caja y otra para que te llegue la regla. ¿Qué hay de cierto en ello? ¿No es malo tomarla sin descansos?

RESPUESTA DEL EXPERTO Efectivamente, el realizar descansos de siete días entre caja y caja no son necesarios, aunque en el contexto cultural mediterráneo, en el que imagino te ubicas, se pauta el descanso para provocar un 'falso sangrado' que hace percibir que tu ciclo menstrual no ha sufrido modificaciones.

De hecho, los antiguos descansos mensuales que se aconsejaban, tras la toma continuada de la anticoncepción hormonal, se descartaron porque derivaba en mayores efectos secundarios al reiniciar su nuevo consumo.

PREGUNTA Mi pareja y yo llevamos 20 años de convivencia, pero los últimos 5 años se ha perdido el interés sexual y yo soy muy ardiente y busco otras mujeres, pero con la única que puedo durar bastante antes de eyacular es con mi esposa, con las otras personas tardo menos, ¿Hay alguna explicación a ello?

RESPUESTA DEL EXPERTO El contexto relacional estable proporciona una mayor tranquilidad a la hora del encuentro y juego erótico.

El hecho de que con nuevas parejas hayas perdido el control de la eyaculación obedece, casi con seguridad, a que afrontas con mayor preocupación e inseguridad la relación erótica; ese miedo o desazón previos se traduce en que tu nivel de ansiedad se incrementa.

La ansiedad activa el sistema nervioso simpático, responsable último de la eyaculación, y en consecuencia, de tu falta de control eyaculatorio.

PREGUNTA Mi pareja me manosea y toca mucho los pechos pero nada o casi nada la vagina, ahí va directamente con el pene. Lo he hablado con él y dice que con otras chicas con las que estuvo antes siempre funcionaba igual.

A mí me extraña. No sé si es normal o no. Espero que me pueda ayudar. Tenemos los dos 25 años.

RESPUESTA DEL EXPERTO Sois una pareja joven, singular y exclusiva; ello significa que todo lo que haya vivido previamente tu pareja puede no relacionarse con tus gustos y expectativas eróticas personales.

Una relación de pareja requiere dedicación y el erotismo de pareja se construye con conversación.

Independientemente del tiempo que llevéis juntos, sería interesante le propusieras un plan lúdico, en forma de cena íntima, para hablar de sexualidad, de deseos, de expectativas…, en definitiva, aprovechar ese tiempo en común para dinamizar, enriquecer y/o reinventar vuestra vida sexual, vida erótica, a la que seguramente le faltan muchos capítulos por escribir.

PREGUNTA Soy una chica de 39 años con pareja desde hace 16 años y llevamos viviendo juntos 13 años; él es mayor que yo, tiene 50 años.

Por circunstancias personales estoy sin trabajo y me he descuidado un poco. La cuestión es que no hacemos el amor desde hace casi un año y ya no sé qué hacer. Cuando lo hablo con él me dice que está cansado.

RESPUESTA DEL EXPERTO Es evidente que la pervivencia del amor en pareja requiere cuidados y dedicación, es decir, al amor hay que dedicarse. Y eso hay que trasladarlo también al plano del erotismo y sexualidad de pareja.

El estilo de vida actual no suele facilitar las cosas: cuidado de hijos, horas de trabajo, pereza y cansancio, ocio individual y otras obligaciones hacen que no dediquemos tiempo a la pareja y al encuentro piel a piel.

Apuntas el detalle de que has descuidado tu imagen y ello puede hacerte pensar que él ha dejado de desearte, pero también puede haber ocurrido que él tenga o conviva con alguna preocupación que esté hipotecando su deseo.

Mi sugerencia es que reservéis y planifiquéis en vuestra agenda un momento de relax para conversar de vuestra relación, de vuestros miedos, de vuestros deseos, expectativas y necesidades en el plano íntimo.

Y si tras vuestro momento no sabéis daros una respuesta que explique la situación, sugiero acudáis a un profesional de la Sexología que os indicará alguna estrategia para dinamizar vuestra vida erótica y reforzar tu nivel de autoestima.