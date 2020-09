Almeida critica que Illa le exija más criterios sanitarios a Madrid que a otros territorios

El Alcalde de Madrid, José Luis Martinez Almeida, se ha preguntado, este viernes en una entrevista en RNE, el por qué el ministro de Sanidad, Salvador Illa "pide a Madrid más de lo que se le está exigiendo a otros territorios”, a pesar de que posea tasas de contagio similares a los de Navarra.

El conflicto entre el Gobierno nacional y el regional se ha avivado después de que el ministro recomendase ampliar las restricciones a toda la ciudad de Madrid y a los municipios con una incidencia de más de 500 casos por 100.000 habitantes. A pesar de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid haya mantenido el criterio de 1.000 casos, durante los últimos 14 días.

"Navarra tiene una tasa superior a 500 personas y muchas otras ciudades de España. Por qué pide a Madrid más que lo que se le está exigiendo a otros territorios”, ha reprochado el popular.

El alcalde de la capital ha defendido que “hay que seguir los criterios de las autoridades sanitarias que están a pie de campo", es decir, las de la Comunidad, pues "son quienes mejores datos disponen". Asimismo, ha criticado que Illa haya realizado declaraciones simultáneas a las de la Comunidad de Madrid, porque “genera confusión entre los ciudadanos y un enfrentamiento que no beneficia a nadie”.

Del mismo modo, ha recordado que se han establecido algunas medidas aplicables al conjunto de toda la ciudad, como que las reuniones sociales no puedan exceder las seis personas. Además, ha asegurado que no le sorprende que Lavapiés no esté entre las nuevas zonas a las que afectan las restricciones porque “va en función de la evolución” y los escenarios “son cambiantes”.