València reforça el servei de neteja i desinfecció dels espais públics

Els equips de neteja que s’encarregaven de la desinfecció dels parcs i jocs infantils situats a l’aire lliure (tancats temporalment com a mesura de seguretat i protecció sanitària de la població infantil) reforçaran el servici de neteja i desinfecció de contenidors, papereres, bancs o baranes. Així, el treball de desinfecció amb motxilla del mobiliari urbà, que fins al moment duien a terme 56 equips, ho desenvoluparan un total de 74 equips.

El vicealcalde Sergi Campillo, ha informat d’aquesta modificació dels servicis que presta l’empresa contractada per a la neteja de l’Espai Públic i recollida de Residus Urbans, en concloure la Junta de Govern Local.

En la reunió també s’ha acordat, entre altres assumptes, declarar vàlid el procediment per a contractar la prestació del servici d’estacionament regulat en les vies públiques de la ciutat (ORA) que, entre altres novetats, inclou la introducció de parquímetres d’última generació gestionats per una aplicació informàtica.

Així mateix, tal com ha destacat el vicealcalde i portaveu de Govern, que ha donat compte d’aquests acords acompanyat de la vicealcaldessa i també portaveu de l’executiu local, Sandra Gómez, “l’Ajuntament, que hui ha decidit l’adhesió de la ciutat a la iniciativa “Ciutats per l’habitatge adequat”, també ha pres decisions molt importants per avançar en la igualtat real entre dones i homes, com les subvencions a comissions de falla per a projectes que promoguen la igualtat, i una modificació de crèdits per impulsar projectes d’igualtat i conciliació”.

Reforç de la neteja

En primer lloc, el regidor d’Ecologia Urbana s’ha fet ressò de la revisió dels servicis de neteja amb motiu del tancament dels jocs infantils, “una decisió pressa per garantir la seguretat i reforçar els protocols de seguretat establit als co·legis, amb els denominats grups bambolla”. “Mentre dure la situació epidemiològica, mantindrem aquesta modificació del servici, que no comporta cap increment en la dotació del contracte”, ha explicat en recordar que “els jardins continuen oberts perquè pensem que són espais amplis adequats per jugar a l’aire lliure”.

Contracte de l’ORA

D’altra banda, Sergi Campillo ha aclarit que la Junta de Govern “ha fet un pas més en la tramitació definitiva d’un contracte destacat, el de l’ORA, que tindrà una vigència de 5 anys i un pressupost base de licitació d’uns 34 milions d’euros”. De moment, “l’Ajuntament ha de comprovar tota la documentació de l’empresa adjudicatària, la mercantil Estacionamientos y Servicios SAU, per procedir a la concessió definitiva”.

Entre els trets característics d’aquest nou contracte també destaquen “la introducció de les places de Zona Verda, i el control de vehicles elèctrics (exempts del pagament de l'ORA), de les places de càrrega i descàrrega i de les places de mobilitat reduïda”, ha afegit Campillo, que ha posat en valor que aquesta qüestió “ens permetrà una gestió més adequada de la mobilitat i de l'espai públic”.

Dret d’Habitatge

“Des d'aquest equip de Govern també s'estan duent a terme diferents iniciatives tendents a incrementar el parc de vivenda municipal, i en este marc hui hem acordat l’adhesió a una iniciativa que es va signar el 16 de juliol de 2018 a Nova York, la Declaració municipalista dels governs locals pel dret a la vivenda i el dret a la ciutat ‘Ciutats per l'habitatge adequat’, basada en un compromís clar per a promoure estratègies renovades d'habitatge en termes d'inclusió social i estàndards de drets humans’, ha continuat el vicealcalde.

“Aquesta declaració, avalada per ciutats com Amsterdam, Berlín o Nova York, posa de rellevància desafiaments comuns que enfronten les ciutats de tot el món. I amb l’adhesió volem aconseguir més competències per a regular millor el mercat immobiliari, amb la finalitat de lluitar contra l'especulació i garantir la funció social de la ciutat. També volem més recursos per a millorar els nostres parcs de vivenda pública, més eines per a coproduir alternatives residencials publico-privat-comunitària, així com un urbanisme que combine l'habitatge adequat amb barris de qualitat, inclusius i sostenibles, i la cooperació municipalista en les estratègies residencials”, ha explicat.

Conciliació i corresponsabilitat

En matèria d’Igualtat, la Junta de Govern ha acordat l’esmentada convocatòria de subvencions a comissions de falla per a projectes que promoguen la igualtat entre dones i homes, una nova línia que reconverteix la III Convocatòria de Premis Caliu a les falles igualitàries i diverses pels seus monuments, que no es va poder atorgar arran de la suspensió de les Falles, com a conseqüència de la pandèmia del coronavirus.

En aquesta línia, l’executiu local també ha aprovat la modificació de crèdits per a transferir 100.000,00 euros, a fi d'aprovar una nova línia de subvencions, concretament la convocatòria de subvencions a associacions i entitats per a projectes que promoguen la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, i la corresponsabilitat entre dones i homes de les tasques domèstiques i de cura, com a conseqüència de la pandèmia mundial de la Covid-19.