Cultura.- Gandia acull el rodatge de la superproducció 'Glow and Darkness'

Es tracta d'una sèrie amb un "repartiment de luxe" que s'estrenarà el 2021 en diverses plataformes. Està ambientada en el segle XII i conta la vida de San Francisco de Asís. Està dirigida i produïda per José Luis Moreno i ha permès que durant aquesta setmana prop de 120 persones s'allotgen en hotels de Gandia "amb repercussió positiva en la restauració i hoteleria local", destaca l'Ajuntament de la capital de la Safor en un comunicat.

El projecte compta amb un càsting excepcional i un equip tècnic amb àmplia experiència. L'elenc internacional presenta actors com Joan Collins, Jane Seymour, Dennise Richards, a més d'intèrprets espanyols com Eduardo Noriega i Fernando Gil. Un altre dels actors que rodarà a Gandia és Bruce Davison, guanyador del Globus d'Or per 'Companys inseparables' el 1991 i 'Vides creuades' el 1993.

L'alcaldessa de Gandia, Diana Morant, acompanyada pel regidor delegat de Turisme, Vicent Mascarell, han visitat el Palau Ducal per a conéixer tot el dispositiu que s'ha engegat amb motiu del rodatge. Els representants municipals van ser rebuts per l'equip directiu de la sèrie i la directora del Palau Ducal, Balbina Sendra.