Els continguts de la ràdio d'À Punt, disponibles en Ivoox

Des d'ara els oients d'À Punt també podran accedir en els programes informatius, esportius i d'entreteniment per mitjà d'aquesta plataforma i de les seues aplicacions mòbils disponibles tant per a Android com per a IOS, informa el mitjà en un comunicat.

Amb l'arribada dels continguts a Ivoox, À Punt "s'acosta a les noves maneres de consum de continguts d'àudio, juntament amb les aplicacions mòbils i de SmartTV i l'accés a l'emissió en directe de la ràdio d'À Punt en els altaveus intel·ligents Alexa".

Pròximament, l'espai públic de comunicació valencià engegarà més servicis per a acostar els seus continguts a la ciutadania valenciana.