José Juan Arceiz, reelegido secretario general de FICA UGT-Aragón

En su discurso, Arceiz ha agradecido el apoyo de la federación, ya que ha salido reelegido con el cien por cien de los votos, y ha insistido en que la única manera salir de esta crisis económica derivada de la situación sanitaria, "con futuro", es "si salimos todos juntos".

Ha opinado que el Gobierno de Aragón está haciendo "un buen trabajo" y tiene que seguir "por la misma línea", ya que "en esta crisis no se puede quedar nadie atrás". No obstante, ha reconocido que nadie estaba preparado para afrontar una situación así".

Arceiz ha hecho referencia a los retos que el sindicalismo tiene por delante y, en concreto, a la situación de Alumalsa, empresa que ha anunciado esta semana un expediente de regulación de extinción de empleo para casi la mitad de su plantilla. Ha apuntado que la semana que viene empezarán las negociaciones con la empresa y ha añadido que es un tema que también hablará con el Departamento de Economía del Gobierno de Aragón, con el objetivo de tratar de darle una solución al asunto.

"Alumalsa es un tema que ya tenemos aquí, la empresa ya ha presentado los 230 despidos, y nos vamos a volcar en este tema a partir de la próxima semana que será cuando empecemos a negociar el expediente. Desde luego la Federación va a poner todos sus recursos para ayudar a los compañeros del comité de empresa".

Arceiz ha aseverado que la empresa tiene que aclarar lo que ocurre: "Desde luego no puede poner 230 despidos encima de la mesa y pretender que lo aceptemos, nos tiene que decir si es posible otra solución que no pase por esos despidos".

"Creemos que se pueden hacer cosas, hay herramientas que nos pueden permitir pasar una mala situación, siempre y cuando la empresa quiera atraer trabajo y nuevos productos para su planta en Zaragoza".

Por otra parte, ha hablado de la situación del sector agrario, ha considerado que hay que "dignificarlo", ya que "no podemos permitir una campaña como la que hemos tenido este año". Asimismo, ha incidido en que hay que "cerrar el marco de la negociación colectiva del sector agrario", alcanzando un acuerdo en el convenio de Zaragoza.

Asimismo, se ha referido a los delegados para decirles que hay que afiliar: "Nuestras cuotas son el 90 por ciento del presupuesto que tenemos, por lo que hay que seguir ganando elecciones sindicales y aumentado la afiliación".

DAR EJEMPLO

El secretario general de UGT-FICA, Pedro Hojas, ha aprovechado su intervención para pedir diálogo. Ha remarcado que no se pueden tomar medidas para salir de la crisis en la que se encuentra el país, derivada de la situación sanitaria, desde el enfrentamiento y ha pedido a la clase política que den ejemplo.

Ha remarcado que se deberían estar llegando a acuerdos para "construir un país mejor", algo que ha asegurado que es lo que están pidiendo los ciudadanos. "Esta crisis ha puesto a prueba nuestro estado de bienestar y estamos sufriendo las políticas erróneas, nuestra sanidad no estaba a los niveles que creíamos que estaba porque se recortó, se dejó de apostar, no estábamos tan bien como creíamos".

De esta forma, ha opinado que la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto "las debilidades y fortalezas" del país. En este punto, se ha alegrado de que la Unión Europea haya flexibilizado sus políticas y de que "todo el mundo" entienda y pida que el estado y la administración ayude "e incluso intervenga" a algunas empresas.

Asimismo, Hojas ha insistido en la importancia de que los fondos europeos para la reconstrucción que llegan a España sirvan para modernidad los sectores industriales y la economía: "Para conseguir que nos adaptemos a las nuevas realidades de conectividad, big data y la modernización de las empresas y de los trabajadores" que deben estar preparados para desempeñar estos puestos de trabajo.

En este punto, ha sostenido que se debe trabajar en que no aumente la brecha tecnológica entre países y para que la pandemia no se aproveche para empeorar las condiciones de los trabajadores.

"Hay que reindustrializar nuestro país, hay que cambiar el modelo productivo y llevamos mucho tiempo pidiendo ese pacto por la industria", ha dicho.

Así, ha solicitado el Gobierno central que cumpla con su programa electoral y derogue la reforma laboral, ya que ha asegurado que solo ha servido para que las empresas lo tengan más fácil para despedir.

SECTOR AGRARIO

También ha hablado al sector agrario: "No podemos continuar así, con las condiciones que tienen estos trabajadores. En Europa nos miran mal por como los tenemos y yo me avergüenzo, no podemos asumir lo que está pasando con los temporeros", por ello, ha reivindicado para ellos unas condiciones laborales dignas.

"En definitiva, reconstruir España tiene que pasar por proteger a los más desfavorecidos, eso es lo que defendemos desde nuestra organización y para salir de esta crisis necesitamos compromiso y voluntad, cooperación entre lo público y lo privado, necesitamos entendernos, diálogo social", ha apostillado.

El acto también ha contado con la presencia de la consejera de Economía del Gobierno de Aragón, Marta Gastón, y con el secretario general de UGT-Aragón, Daniel Alastuey. Además, en la inauguración ha estado el consejero de Industria, Arturo Aliaga, entre otras autoridades y representantes de los agentes sociales aragoneses.