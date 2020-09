València serà la seu d'un centre de referència nacional d'FP per a la gestió de la informació

Aquest centre, la seu del qual estarà en el Centre Integrat Públic de Formació Professional Misericòrdia de València, permetrà millorar l'eficiència de la gestió pública en l'àmbit de la formació professional, i facilitar la utilització conjunta de mitjans i servicis públics a més de contribuir a la realització d'activitats d'utilitat pública.

Per a açò, s'acordarà un pla d'actuació plurianual per al centre, amb la mateixa durada del pla d'actuació plurianual de caràcter estatal. Anualment, s'aprovarà un pla de treball en el qual es concretaran les actuacions a realitzar i l'aportació econòmica de l'Administració General de l'Estat.

El Centre de Referència Nacional de Gestió de la Informació i Comunicació disposarà d'autonomia organitzativa, pedagògica i de gestió econòmica en el desenvolupament i execució del pla de treball.

ESTUDIS COMARCALS

D'altra banda, s'ha aprovat un conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i la Federació d'Instituts d'Estudis Comarcals del País Valencià per a promoure la realització d'investigacions, estudis, així com la divulgació històrica del patrimoni cultural i el foment de la lectura.

Per a açò, la Conselleria aportarà a la Federació d'Instituts d'Estudis Comarcals 45.000 euros que es destinadar a atendre les despeses de funcionament i les derivades de les actuacions incloses en el conveni, com són l'edició de butlletins informatius, la realització d'accions formatives, la celebració de jornades o congressos i exposicions així com projectes d'investigació, entre unes altres.

A més, s'ha aprovat un conveni amb l'Ajuntament de Novelda per a realitzar projectes de Formació Professional Dual. Es tracta dels cicles formatius superiors d'Animació Sociocultural i Turística i el de Guia, Informació i Assistència Turístiques.