Abierto València premia 'Territorio y Refugio' como mejor exposición y a Amanda Moreno como artista destacada

20M EP

Las galerías de arte abren sus puertas en horario especial para celebrar la octava edición de 'Abierto València', que este año ha premiado como Mejor Exposición a la muestra 'Territorio y refugio' de la galería Luis Adelantado, mientras que el reconocimiento al Artista Destacado es para Amanda Moreno, por 'The Sky was made of Amathyst' en Espai Tactel.