El TSJM avala las restricciones de movilidad en 37 barrios de Madrid y ya se pueden multar los incumplimientos

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha avalado las restricciones que dictó la semana pasada la Consejería de Sanidad para 37 barrios con elevada incidencia de contagios por coronavirus, según han avanzado a 20minutos fuentes del Gobierno regional.

Tras obtener el respaldo judicial a la regulación, las autoridades podrán empezar a sancionar los incumplimientos a las medidas impuestas por la Comunidad, que limitan la movilidad y la actividad de los ciudadanos en varios puntos de la capital y en otros municipios de la región.

Los magistrados de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM comenzaron a deliberar sobre la idoneidad legal de la orden de Sanidad este jueves por la mañana. Se esperaba que la decisión se comunicara a lo largo de la jornada, pero finalmente se retrasó el fallo hasta este viernes.

Se esperaba el aval judicial a las medidas porque la Fiscalía hizo un informe favorable de las mismas. El ministerio público consideró ajustadas a derecho las limitaciones de derechos fundamentales porque se trataba de medidas "temporales" y "excepcionales" por razones de "salud pública".

"Es una medida idónea (las restricciones), porque a través de ella es fácil colegir, como evidencian los informes aportados, que se trata de evitar en la medida de lo posible la mayor difusión del virus a otras zonas y consecuentemente una mayor tasa de propagación", recoge el fallo del TSJM.

"También se presenta como necesaria porque sin dicha restricción de movilidad se muestra difícil conseguir tal objetivo, como también advierten dichos informes (documentos de la Consejería de Sanidad facilitados a la sala); y, además responde a un principio de precaución (artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea) en evitación del riesgo de propagación de la pandemia que aboga aún más por la proporcionalidad de la medida desde esta perspectiva de idoneidad y necesidad", añade.

Dos votos particulares

El auto de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo tiene dos votos particulares, los de las magistradas María del Pilar García Ruiz y María Dolores Galindo Gil, que muestran su discrepancia con el aval a las medidas de la Comunidad.

La jueza García Ruiz pone el foco sobre las limitaciones a las libertades deambulatorio y de culto y habla de la implantación "de facto" de un "estado de alarma parcial" en la región, sin que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tenga "competencia para ello".

Además, la magistrada apunta que la prohibición de salir de sus barrios a los vecinos de las zonas afectadas afecta a su "derecho fundamental a circular por el territorio nacional" reconocido en el artículo 19 de la Constitución y apunta que esta restricción se hace "sin motivación suficiente" y de forma "contradictoria".

Sobre la limitación de los aforos (a un tercio) en los lugares de culto de las 37 áreas con restricciones, la magistrada sostiene que se ha realizado "sin motivación suficiente y faltando al criterio de proporcionalidad".

Sobre este punto también reflexiona el otro voto particular. Su autora, la magistrada Galindo Gil, que afirma que el TSJM no debió autorizar la reducción de aforos en los lugares de culto porque no respeta el principio de "proporcionalidad. La jueza entiende que las visitas de los fieles a los templos forman parte "del contenido esencial del derecho a la libertad religiosa y de culto" siendo la limitación de aforo "restrictiva" de la misma. De ahí que exija la preceptiva "motivación", que considera inexistente.

Auto del TSJM y votos particulares sobre las restricciones de movilidad en Madrid Descargar

Los gobiernos de Madrid y España vuelven a evidenciar sus diferencias

El auto del TSJM llega el mismo día en el que se han ampliado las zonas con restricciones, unas limitaciones que comenzarán a las 0:00 del próximo lunes. Se trata de una medida que ha evidenciado, de nuevo, la distancia que separa en la gestión sanitaria a los gobiernos de Madrid y de España, a pesar de que esta semana escenificaron una tregua política para tratar de atajar los contagios.

Mientras el Ministerio de Sanidad aboga por cerrar toda la capital y los municipios con una incidencia superior a 500 contagios en los últimos 14 días, Madrid apuesta por reducir la movilidad en zonas sanitarias básicas que tienen más de 1.000 infecciones con una tendencia al alza y próximas a otras áreas con la misma situación.