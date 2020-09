La bronca de Ana Rosa Quintana a Juan Carlos Monedero: "Yo me he leído la Constitución tantas veces como tú"

Por primera vez, el Rey Felipe VI no ha estado presente en el acto de entrega de los despachos de nuevos jueces que se ha celebrado este viernes en Barcelona, un tema que se ha tratado en El programa de Ana Rosa, donde su presentadora, Ana Rosa Quintana, se ha enfadado con Juan Carlos Monedero por su actitud en la mesa de debate.

El rifirrafe se ha producido cuando el tertuliano le ha recriminado a Rafael Hernando, senador del Partido Popular; a Toni Cantó, portavoz de Ciudadanos de las Cortes valencianas y a la propia conductora del magacín, que moderaba el debate, que definieran como "veto" la ausencia de Felipe VI en el acto. "A ver si os leéis la Constitución con un poquito de sutileza", ha opinado.

Las palabras de Monedero han enfadado a la presentadora, por lo que no se ha quedado callada: "Yo me he leído la Constitución posiblemente tantas veces como tú, pero a mí no me pongas, porque yo no pertenezco a ningún partido político, no confundamos las cosas".

.@MonederoJC matiza: "El Gobierno no puede vetar al rey, el rey hace lo que le dice el gobierno porque es una expresión de la voluntad popular" #AR25Shttps://t.co/VZOqcnfp8q — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) September 25, 2020

"No te confundo, cómo te voy a confundir, pero utilizas la misma palabra que ellos: veto. Si os leéis el articulo 56 de La Constitución, plantea que el rey no puede por su responsabilidad hacer ningún acto que no esté regentado por el Gobierno. El Gobierno no puede vetar al rey, el rey hace lo que le dice el gobierno porque es una expresión de la voluntad popular", ha zanjado Monedero.

Finalmente, tras la broma de José Zaragoza, diputado del PSOE, que decía que en Twitter se comentaba que Quintana se inclina hacia el PSOE, la presentadora ha bromeado antes de zanjar la mesa política: "Unos días soy del PSOE, otros de Esquerra, otros de Vox... Quien sabe de quién soy es Monedero, que no tiene ni puta idea... Perdón, que no tiene ni idea".