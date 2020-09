L'adjudicació de l'ampliació nord s'ajorna 4 mesos perquè MSC estudie els canvis introduïts per l'APV

20M EP

El Consell d'Administració de l'Autoritat Portuària de València ha decidit aquest divendres ajornar l'adjudicació definitiva per a la construcció i explotació de la terminal de contenidors en l'ampliació nord del Port de València, després que Til, del grup MSC, -l'oferta del qual va ser seleccionada fa un any- haja demanat ampliar el termini 4 mesos, fins al gener, per a estudiar les canvis introduïdes per l'APV en l'avantprojecte, arran de les reivindicacions rebudes durant el període d'exposició pública.