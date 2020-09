El presidente de ADEA insiste en que 'hay que ser cuidadosos' para que los parques fotovoltaicos no afecten al paisaje.

Así lo ha manifestado en su intervención en la última jornada del II Congreso Mundial de Turismo Rural Sostenible celebrado en Aínsa, en la provincia de Huesca. Dicha actividad ha sido presentada por el director de la Revista Viajar, Mariano López, y ha contado con la participación del secretario de Estado de Turismo del Gobierno de España, Fernando Valdés, el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga y el presidente de ADEA, Salvador Arenere.

Los asuntos que se han tratado durante esta jornada han sido las enormes posibilidades del sector turístico y las oportunidades que puede generar en el territorio. Ideas sobre las que ha versado buena parte del Congreso, que se ha celebrado de manera presencial bajo unas estrictas medidas de seguridad y distancia social. Además, las conferencias han podido seguirse de manera telemática a través del portal web 'comturadea.com'.

MODELO DE TURISTA

El secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, ha hecho alusión a dos de los aspectos que se han abordado durante estos dos días, el nuevo contexto consecuencia de la COVID-19 y el modelo de turista en el presente y futuro: "Lo que ha provocado esta pandemia es la aceleración de muchas de las tendencias del nuevo turismo", ha explicado, en el que las propuestas rurales y sostenibles "se van a convertir en una pieza fundamental del sector".

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, ha agradecido el "trabajo excepcional" que desarrollan todos los trabajadores turísticos. Durante su alocución, también ha destacado la presentación, por parte del Ejecutivo autonómico, del Plan de Turismo Sostenible, apuntando que "no podemos cometer el error de no hacerlo bien porque así no tendríamos futuro y nuestra Comunidad sí que lo tiene".

El presidente de ADEA ha hecho balance, durante la clausura de esta jornada de trabajo, de la importancia del sector y de la mejora de las infraestructuras: "En honor a muchas de las intervenciones de estas jornadas hay que añadir un nuevo concepto: responsable", ha declarado.

Asimismo, ha anunciado que la tercera edición de este congreso, organizado por ADEA con la colaboración del Gobierno aragonés como principal patrocinador, tendrá lugar en la localidad zaragozana de Sos del Rey Católico.

PASIÓN COMO MOTOR

Este viernes ha tenido lugar la conferencia de clausura a cargo del director de Centraldereservas.com, Ricardo Buil, quien ha hecho un repaso a su trayectoria como emprendedor y ha citado a un factor fundamental para su vida diaria: "la pasión", ya que "es el motor que lo mueve todo y sin ello es muy difícil triunfar", ha afirmado.

También ha hecho un repaso a toda su labor profesional, en los que aspectos como la perseverancia, el esfuerzo y la superación de las adversidades han quedado de manifiesto. En ese sentido ha explicado su propia vivencia personal: "Tendemos a hacer muchas previsiones, que casi nunca suelen cumplirse".

Por esa razón ha calificado a la "pasión" como "lo más destacado". "Lo importante en realidad es apoyar a los apasionados por encima de todo", ha agregado el director de Centraldereservas.com.

PROVINCIA DE HUESCA

La tercera y última mesa, tras las dos celebradas este jueves sobre el nuevo turismo, la figura del turista en el contexto de la COVID-19 y la sostenibilidad y estabilidad del sector, ha versado sobre la provincia de Huesca y algunos de los atractivos turísticos que posee para el visitante.

La restauración y la hostelería, el patrimonio natural, el sector empresarial y la importancia de la Sociedad Deportiva Huesca como uno de sus más reconocidos embajadores gracias al fútbol y su presencia en Primera División son aspectos que han estado presentes durante el coloquio.

Moderada por la directora general de Turismo del Gobierno de Aragón, Elena Allué, quien ha resaltado que "Aragón no se ha tenido que reinventar en materia turística porque siempre ha trabajado en turismo sostenible en contacto con la naturaleza", ha contado con la participación del presidente de la Asociación de Hostelería de Huesca, Carmelo Bosque; el consejero delegado de la Sociedad Deportiva Huesca, Manuel Torres; el técnico del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Sergio García Atarés y el vocal y expresidente de la Asociación Empresarial Zona Zero, Jorge Ruiz de Eguilaz.

Poseedor de una estrella Michelín y uno de los referentes de la gastronomía aragonesa, Carmelo Bosque ha hecho una defensa de los oficios durante su intervención. "Una gastronomía sin los oficios sería imposible de desarrollar", ha dicho, al tiempo que ha recalcado que la provincia de Huesca "tiene el mejor territorio y espacio", por lo que "tenemos que hacer de la excelencia un hábito de trabajo en el sector".

La Sociedad Deportiva Huesca se ha convertido en santo y seña de la provincia y como tal, en palabras de Manuel Torres, "exportamos fútbol para importar turismo". Para conseguirlo, ha agregado, "pretendemos vertebrar a través del fútbol a nuestras empresas, instituciones y gente", convirtiendo al club en "esa palanca y soporte" que permita "vincular nuestras frases a nuestro territorio y sus valores".

Por su parte, el técnico del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, Sergio García Atarés, ha subrayado que la provincia oscense "es el mejor destino de naturaleza de España y posiblemente uno de los mejores del mundo".

A su entender, "en nuestro territorio tenemos una serie de espacios naturales protegidos de una relevancia fundamental: Parque de Posets Maladeta, de los Valles Occidentales y el Parque de la Sierra y Cañones de Guara, son unos recursos turísticos de primer orden y magnitud, además del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido".

Por último, ha participado también Jorge Ruiz de Eguilaz para detallar algunas de las líneas estratégicas del trabajo de la Asociación Empresarial Zona Zero. "Lo que hemos tratado es de conjugar lo que era la historia y la tradición de un territorio rural con la modernidad, esos caminos tradicionales, esa infraestructura que se ha restaurado y reconvertido", ha precisado.