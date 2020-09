Cs lamenta que se rechace en Ibiza su moción para evitar que las rutas escolares pasen cerca de salas de juego

En un comunicado, Cs ha lamentado que el Consistorio "no haya querido evitar" que los menores estén expuestos a una de las "peores adicciones que sufren muchísimas familias", ha denunciado el concejal Roberto Algaba.

Desde Ciudadanos han considerado que "parte importante de la seguridad incluye la erradicación de posibles impactos negativos con consecuencias adictivas en el futuro".

Por ello, ha considerado que "desde el Ayuntamiento deberán explicar a las familias que usan estos caminos por qué sus hijos seguirán pasando frente a una sala de juego, así como el peligro que esto puede conllevar", ha reiterado Algaba.

Asimismo, ha censurado que no haya sido aprobada otra moción de Ciudadanos en la que solicitaba medidas para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas en Ibiza. En concreto, la formación había pedido reforzar las competencias de los ayuntamientos para velar por la seguridad y convivencia en casos de ocupaciones ilegales.

"El equipo de gobierno del municipio de Ibiza -formado por PSOE y Unidas Podemos- tiene dos problemas al respecto del tema de la ocupación: el primero es no tener claro quién es la víctima y el segundo es no saber qué hacer para dar solución al ocupante para que no continúe con esa práctica. La postura que ha tomado hoy el equipo de gobierno la va a tener que explicar a la ciudadanía", han concluido.