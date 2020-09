El alcalde de Vilanova pide que las restricciones sanitarias se extiendan a todos los municipios de O Salnés

Gonzalo Durán considera que la movilidad intercomarcal supone un riesgo, máxime cuando se ha detectado un brote con casi un centenar de casos como el registrado en Avícola de Galicia.

El municipio de Vilanova ha pasado en un solo día de 7 a 20 casos activos, la mayoría de ellos relacionados con la empresa avícola cambadesa. Para Gonzalo Durán este dato supone una evidencia de que para frenar la expansión de la Covid-19 en una comarca como la de O Salnés "no sirven los límites municipales ya que las personas se mueven de un ayuntamiento a otro para ir a trabajar, de compras o de ocio".

Por ello, el regidor vilanovés solicita a sus vecinos que vayan incluso más allá de las limitaciones que imponen las restricciones de la Xunta. "Nada de ocio. Del trabajo a casa. Y las reuniones familiares, solo entre personas convivientes", reclama. "De lo contrario, nos veremos en los tanatorios", advierte.

CAMBADOS RECHAZA RESTRICCIONES

La alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, rechaza de forma rotunda la petición del alcalde de Vilanova. "No tiene sentido que los vecinos y las empresas de Cambados, con solo cinco casos activos en el municipio, tengan que sufrir restricciones", ha sostenido. Fátima Abal le pide a Gonzalo Durán "que gobierne en su ayuntamiento" y que "no se meta en decisiones que no le corresponden ni le competen".

Esta regidora incide en que a pesar de que la empresa avícola de la que ha partido el brote que afecta a 96 personas -52 de ellas trabajadores- está ubicada en Cambados, tan solo tres de los empleados que han dado positivo son de la localidad. "Además de esos tres casos tenemos otros que ya habían sido detectados anteriormente. Todos ellos son asintomáticos o con síntomas muy leves, están bajo control y cumpliendo la cuarentena", ha concluido.