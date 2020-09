Fernández Vara aboga por la cooperación transfronteriza para la generación de oportunidades

El jefe del Ejecutivo regional ha realizado estas declaraciones durante su intervención en las Jornadas do Interior 'Cooperação Territorial Europeia: a raia e as novas fronteiras do desenvolvimento', en las que también ha participado la ministra de Cohesión Territorial del Gobierno de la República de Portugal, Ana Abrunhosa.

En este marco, ha recordado que la pandemia de la Covid-19 obligó al cierre de fronteras, lo que supuso un "hecho duro" desde el punto de vista emocional para las regiones rurales "de interior" de la Raya hispano-lusa, por lo que ha instado a recuperar las relaciones territoriales entre ambas regiones porque "cuando a España le va bien, le va bien a Portugal" y viceversa.

Así, ha anunciado que se propone convocar a todos los alcaldes de uno y otro lado de la Raya para volver a trabajar "juntos" y volverse, ha dicho, a "abrazar".

Además, ha resaltado que estos territorios transfronterizos disponen de "agua, sol y tierra, que tenemos que cuidar, seguridad ciudadana, moderación salarial y sobre todo, paz social", informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

FONDOS EUROPEOS DE RECUPERACIÓN

En referencia a la crisis provocada por la Covid-19, Fernández Vara ha llamado a la reflexión sobre la responsabilidad en este momento excepcional, que obliga a "no sólo a gestionar bien sino también a acertar", lo que supone "todo un reto" para Europa, para las administraciones públicas y para las generaciones que están al frente de las instituciones.

En este sentido, ha asegurado que la base fundamental de los Fondos Europeos de Recuperación permitirá que "esta década sea una de las más importantes para nuestras vidas y también para nuestros países", en cuanto a modernización.

Estos fondos también permitirán proteger y cuidar el medio ambiente para evitar que, dentro de 15 años, millones de personas pierdan sus viviendas debido al deshielo provocado por el cambio climático.

Por ello, ha abogado por generar "conciencia climática" y cambiar el modelo de vida actual para combatir la contaminación porque "el progreso no se puede hacer a costa del progreso", ha remarcado.

ACELERACIÓN DE TENDENCIAS

Fernández Vara ha subrayado que la Covid-19 ha provocado "incuestionablemente" la aceleración de tendencias relacionadas con "el valor de lo público, de lo colectivo, de lo esencial, de los impuestos, de los presupuestos, de los gobiernos y de la política, que es el mejor instrumento que tiene la ciudadanía para tener un proyecto de vida", ha aseverado.

En este escenario de aceleramiento, ha sostenido que también intervienen elementos relacionados con el cambio, el progreso y la sostenibilidad, "una gran oportunidad" para regiones como Extremadura y el Alentejo.

En relación a la digitalización y la competitividad, ha afirmado que traerán consigo "una revolución" con el despliegue de la red 5G en Extremadura, que permitirá que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades gracias a que llegará "al mismo tiempo tanto a zonas urbanas como rurales".

En su discurso, también se ha referido a la implantación del teletrabajo, modalidad que, ha asegurado, "ha venido para quedarse" porque "los ciudadanos no viven en los mapas sino en los territorios".

Por último, el presidente de la Junta de Extremadura ha resaltado que necesitamos una Europa fuerte y unida que permita a los ciudadanos europeos ocupar "un papel en el gran teatro del mundo que se está produciendo en estos momentos".