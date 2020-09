El Consell celebrarà el seu seminari retardat pel coronavirus el cap de setmana vinent a la Vall d'Aiora-Cofrents

20M EP

El Consell celebrarà el cap de setmana vinent en la comarca de la Vall d'Aiora-Cofrents el seu seminari d'estiu d'avaluació dels objectius de govern, que va haver de ser ajornat per la situació de la crisi sanitària del coronavirus. No obstant açò, segons ha avançat la vicepresidenta i portaveu, Mónica Oltra, després de la roda de premsa del ple, aquesta trobada estarà marcada tant per la pandèmia com per la reconstrucció.