Tamara Falcó indigna a sus seguidores al enseñar su "lugar favorito" de su casa

Mostrarse con naturalidad en las redes sociales puede salir caro y, precisamente, es lo que le ha pasado a Tamara Falcó.

La hija de Isabel Preysler ha revolucionado las redes sociales al mostrar "su lugar favorito" de su lujosa casa de Puerta de Hierro. En ocasiones anteriores hemos podido ver cómo es la piscina situada en el jardín exterior de Villa Meona y, ahora, Tamara nos deja asomarnos a una de las salas interiores.

Esta nueva estancia no tiene nada que envidiar al jardín. Se trata de otra piscina, esta vez aclimatada, rodeada de una gran cristalera y decorada con varios sillones de mimbre, algunas plantas y una mesita de café.

Sin embargo, esta muestra no ha sentado nada bien a sus seguidores quienes, en la foto de Instagram publicada por Falcó, han dejado comentarios como "Cómo se nota que no te afecta la crisis que estamos viviendo" o "Es ideal, pero no creo que sea la foto más idónea debido a la situación que estamos viviendo".

Otros, por el contrario, han preferido mostrar su indignación en clave de humor: "Mi casa es igual de grande que esa piscina", comentaba un usuario.

La hermana de Enrique Iglesias ha preferido no hacer caso a estos comentarios y no ha respondido a ninguno de ellos. Sí ha asegurado que en su casa tienen especial cuidado con el coronavirus: "Aquí no pasa nadie sin hacérselo (el test). Los tengo en la puerta de casa, los test y el felpudo", comentaba la influencer.