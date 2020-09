L'edil Galiana demana disculpes per la seua 'playback' en anglés: "M'he adonat que no va ser la decisió més adequada"

"La decisió que vaig prendre ahir de realitzar la meua intervenció amb un traductor va ser amb la intenció que el missatge a transmetre arribara de la manera més clara possible, però vist amb distància m'he adonat que no va ser la més adequada", ha exposat Galiana en un missatge remès als mitjans de comunicació després de la polèmica i crítiques sorgides per eixe acte.

L'edil va comparéixer amb una mascareta cobrint-li la boca mentre una veu que no és la seua realitzava el discurs en anglés. La presentació va tindre lloc aquest dijous en el marc de les Jornades Europees de la Investigació i la Innovació, on sis ciutats es disputaven el títol de Capital Europea de la Innovació, que finalment va recaure a Lovaina (Bèlgica).

El responsable municipal va intervenir de forma telemàtica en l'acte per a defendre la candidatura de València, però, encara que la imatge era la de Galiana amb mascareta i gesticulant, la veu que va pronunciar el discurs en anglés no és la seua, segons s'aprecia en el vídeo de la cerimònia de premis iCapital 2020 retransmesa per la Comissió Europea.

"Lamente profundament que una acció puntual i individual estiga llevant protagonisme" a tot el "recorregut i treball" fet perquè València arribara a aquesta final, ha agregat Carlos Galiana, qui ha ressaltat que eixa tasca s'està realitzant des de fa anys en aquesta ciutat "des de diferents àrees" amb la finalitat de "situar-nos com un pol d'innovació recognoscible dins d'Europa".

El titular d'Innovació ha assenyalat que com a responsable d'aquest departament "la màxima prioritat" que ha tingut "sempre ha sigut promoure València com una ciutat referent a Europa a nivell de polítiques d'innovació i emprenedoria".

"Per açò hem dedicat mesos de treball per a presentar la Comissió Europea un projecte seriós i rigorós per a optar a la Capitalitat Europea d'Innovació en el 2020, i de fet així s'ha considerat pel jurat en haver arribat fins a l'última fase del procés i haver-nos atorgat un premi de 100.000 euros", ha manifestat.

"CENTRE D'ATENCIÓ"

Galiana ha comentat també que és "conscient" que el seu 'playback' en anglés per a defendre València "en cap moment va restar punts a la candidatura".

"He de demanar disculpes per aquesta decisió i així poder continuar treballant per a atraure inversions a la ciutat i desenvolupant polítiques i iniciatives innovadores, en les quals crec profundament", ha afegit, al mateix temps que ha precisat que "solament elles són les que han de tindre tot el focus i centre d'atenció".