CSIF exige "mayores medidas" en Educación e invita al consejero "a conocer las condiciones reales de las aulas riojanas"

Según el sindicato, la Consejería de Educación "está empeñada en continuar con el curso académico única y exclusivamente de forma presencial sin barajar otras posibilidades de enseñanzaaprendizaje, dependiendo del tipo de alumnado y del nivel educativo, algo tan necesario en esta situación tan excepcional de pandemia".

Algo tan sencillo como una formación semipresencial, alternando la asistencia en clase con la formación a distancia-on line, según el nivel educativo, por ejemplo, "ni siquiera se ha valorado ni se ha ofrecido a los centros educativos", critican desde el CSIF.

De esta manera, consideran, "se podría garantizar una formación y seguimiento continuos, incluso en esos días de confinamiento. Pues hay que tener en cuenta que se están perdiendo muchas horas lectivas en ese tiempo de espera hasta recibir un resultado PCR negativo que permite la incorporación a las aulas".

Por ello, CSIF exige "un incremento inmediato de las medidas preventivas necesarias, para que los centros educativos de La Rioja, sean lugares más seguros frente al COVID, ante la situación de aumento de casos positivos que se está viviendo en nuestra comunidad en estos momentos".

Este sindicato quiere subrayar que existe "una gran preocupación por parte de muchos docentes, debido a la escasa seguridad laboral con la que se encuentran en su centro de trabajo frente a la pandemia".

En muchos casos, aseguran, "no se están respetando algunas de lasmedidas de salud básicas frente a la pandemia, algo tan necesario como la distancia de seguridad, por ejemplo. Esto no se está respetado en aquellas aulas donde las ratios son elevadísimas y no se ha desdoblado por la falta de contratación de nuevos profesores yprofesoras".

Así las cosas, CSIF pide al consejero de Educación, Pedro Uruñuela, "que acuda al aula de cualquier centro educativo de estacomunidad, principalmente de secundaria donde existe un mayor riesgo, principalmente por el gran número de alumnado y sea él mismo el que detecte todos los peligros a los que se está enfrentando a diario nuestro profesorado, así como el personal laboral y en generaltoda la comunidad educativa".

Finalmente, "nos parece necesario y urgente realizar una campaña de concienciación social, sobre todo entre la población más joven, para que se den cuenta de la gravedad de esta pandemia, así como de sus terribles consecuencias negativas, tanto sanitarias comoeconómicas. Esta actuación podría ayudar a tomar una mayor conciencia de la situación actual, por parte de los más jóvenes y ayudaría a prevenir así, muchos de los contagios que se están llevando a cabo, tanto fuera como dentro de los centros educativos de esta comunidad".