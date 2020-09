Institucions i ciutadans recorden en silenci a Li Na, l'última víctima de la violència de gènere a València

20M EP

Institucions i ciutadans s'han concentrat aquest divendres en silenci per a recordar a la jove de 26 anys Li Na, presumptament assassinada per la seua parella en la vivenda que compartien en el barri de Jesús de València i per a condemnar el crim, el cinqué a la Comunitat Valenciana en el que va d'any.