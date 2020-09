'Música empresonada' dóna veu en San Miguel dels Reis a músics silenciats pel franquisme

L'espectacle 'Música empresonada', que recorda als músics valencians que van ser "silenciats i represaliats per les seues idees polítiques durant la Guerra Civil i la dictadura franquista", torna a San Miguel dels Reis.

Així, els pròxims dies 6, 7 i 8 d'octubre a les 20.30 hores es podrà gaudir d'aquest concert dramatitzat de "músiques embastades amb biografies humanes, que desenvolupen un argument de ficció basat en fets i músics reals", informa la Conselleria de Cultura.

L'any passat es va representar aquesta obra en diferents espais del monestir i, donat el gran acolliment de públic, la Direcció General de Cultura i Patrimoni s'ha decidit a reposar-la.

L'obra és el que a Europa es diu "teatre en llocs específics", i per a això utilitza els espais de San Miguel dels Reis com a escenari i argument, oferint emocions estètiques i experiències vitals al visitant.

L'espectacle narra la vida dels músics empresonats i com l'obra musical d'aquests valencians va ser sepultada en l'oblit. Van ser ignorats compositors de gran valia com José R. Moreno Gans, Rafael Rodriguez Albert, Felipe Belda, Angel Bernat, Abel Mus, Carlos Palacio, Vicent Garcés Queralt i tants altres.

La llista podria ser més àmplia, dibuixant un mapa de repressió dels músics per tot el territori de la Comunitat Valenciana (Alacant, Alcoi, Algemesí, Benifairó de les Valls, Borriana, Bocairent, Buñol, Cullera, Villena, Xilxes...).

La Direcció General de Cultura i Patrimoni ha posat en marxa aquesta obra musical, el guió i la direcció escènica de la qual és de Toni Tordera; la documentació i direcció musical de Pasqual Pastor, amb un diàleg escrit per Juanjo Prats i fragments de Manuela Ortega.

El repartiment està compost per Josep Valero, Toni Misó, Jose Montesinos, Amparo Ferrer Báguena i Pilar Martínez, al costat d'un quintet de solistes (Laura Pastor, Néstor Zarzoso, Yolanda Bueso, Ana Payà i Sofía Zarzoso). Tots ells acompanyats per músics de la Societat Musical de Llíria dirigits pel mestre Pablo Marqués. La producció executiva està a càrrec de Yapadú Artística S. L.

La directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, destaca que és un espectacle per a "conéixer la música silenciada" durant una part de la nostra història". "Una música que va patir la injustícia de ser silenciada per motius polítics i no per motius tècnics ni estètics", afig.

"Talent ignorat"

"Amb aquesta obra recuperem la memòria històrica, la dignitat per als músics que van patir repressió i el talent ignorat que van bolcar en les seues composicions i produccions musicals", incideix.

L'obra recorre el monestir escenificant moments de la vida dels músics. A l'inici es rep al públic amb una revetla que festeja l'aniversari de la II República que es veu truncada per l'arribada de la Guerra Civil. En el claustre nord, antic pati de la presó, deambulen els músics per les presons franquistes. I a l'església es recrea la vida i l'obra d'aquests compositors fora de la presó, inhabilitats i exclosos per la seua condició ideològica.

L'entrada és gratuïta i es pot reservar en el web de la Biblioteca Valenciana, om es recolliran també les dades personals per a assegurar la traçabilitat i les mesures sanitàries recomanades per la COVID-19. El web conté informació detallada de la biografia de músics i la seua producció artística i imatges de la presó de San Miguel dels Reis