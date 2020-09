El periodista que entrevistó a Nacho Vidal: "Él no se siente responsable penal, pero sí responsable moral de la muerte"

El actor Nacho Vidal se ha tenido que enfrentar a la justicia por la muerte del fotógrafo José Luis Abad. Al parecer, el periodista falleció tras sufrir un infarto provocado por el consumo de veneno de sapo bufo. El fotógrafo, el actor y su prima celebraron un especie de ritual chamánico en que se buscaba experimentar un viaje astral a través del consumo de esta sustancia tóxica.

El intérprete ha concedido esta semana la primera entrevista tras la muerte del fotógrafo. El periodista encargado de realizar la entrevista ha conectado, este viernes, en directo con el programa de Espejo público para contar algunos detalles.

El programa ha emitido la grabación del encuentro en el que Nacho Vidal se rompía tras recordar cómo falleció la víctima. "¿Tú sabes lo que se siente cuando alguien se muere en tus brazos?", repetía en varias ocasiones el actor. El imputado por homicidio imprudente aseguró que hizo todo lo posible por salvar la vida de Abad y que la omisión de socorro de la que se le acusa no existe.

"Lo recuperé, él volvió a la vida, volvió a respirar. Empezó a revolverse por el suelo, que eso es lo que dicen que yo no lo atendí. No perdona, ese es el viaje, esa es la experiencia", explicó el intérprete a los periodistas de El Periódico. Vidal aseguró que no se dio cuenta de que algo pasaba hasta transcurridos unos minutos, cuando vio que su amigo no podía respirar.

El actor negó ser un chaman y que fuese él quien proporcionara la droga al fallecido. El periodista, Jesús G. Albalat, ha explicado que el entrevistado "no se siente responsable penal, pero sí responsable moral de la muerte".

El comunicador ha detallado que Nacho Vidal "se cree en todo momento lo que está haciendo", ya que bautiza al veneno de sapo bufo como "la medicina". Según el periodista, el actor cree en el viaje astral que te provoca esta sustancia tóxica, ya que, según él mismo afirma, le fue bien para desintoxicarse de sus adicciones.

Albalat ha dejado caer un detalle muy importante y es que, según ha insinuado, él mismo ha podido ver el vídeo que se grabó durante los últimos minutos de vida del fotógrafo. "Si ves el vídeo parece que esté agonizando, pero él dice que es el viaje", ha asegurado el periodista.