PP aprueba en solitario el contrato programa para transferir crédito a Sodeva y Cs pide una auditoría "exhaustiva"

En contra han votado PSOE y Toma la Palabra (TLP), así como Ciudadanos, socio de Gobierno del PP en la Diputación, quien ha vuelto a pedir una auditoría "exhaustiva" en Sodeva, la cual "no es viable" tal y como está planteada, según ha subrayado la portavoz de Cs y vicepresidenta segunda de la Diputación, Gema Gómez.

Gómez ha criticado que en el Pleno de este viernes se haya "mezclado" a la hora de aprobar modificaciones de créditos "necesidades reales con cuestiones que no lo son", con cambios presupuestarios "no consensuados" como la transferencia a favor de Sodeva.

Asimismo, ha criticado que "a pesar de que el PP no tiene mayoría absoluta" en la Diputación, haya presentado esta iniciativa "en solitario" y "obviando el consenso", lo cual ha hecho "muy complicado apoyarla" a Ciudadanos, según ha advertido.

En este sentido, el portavoz del Grupo Socialista, Francisco Ferreira, ha pedido "no seguir transfiriendo más dinero" de la Diputación a Sodeva, así como "revisar su viabilidad y mantenimiento", tras lo que ha lamentado que la institución provincial "vuelva a salir en auxilio económico de Sodeva" con fondos que "podían servir para ayudar a los ayuntamientos".

Por su parte, la portavoz de TLP, Virginia Hernández, ha pedido una vez más la disolución de esta sociedad pública a la que ha tachado de "ruina total" y un "fracaso" por más que "se empeñen en inyectar dinero". "Qué no podría hacer un ayuntamiento de la provincia con ese dinero", se ha preguntado al diputada.

"No podemos ahora transferir más de 800.000 euros a esta sociedad para que no dé pérdidas a final de año sin hacer un análisis de su situación. No podemos seguir cargando sobre los ciudadanos la mala gestión de la sociedad", ha concluido Virginia Hernández.

A pesar de su abstención, el portavoz de Vox, Mario de Fuentes, ha recordado que "todos los años" se debe pedir un crédito extraordinario para esta sociedad, al hilo de lo cual ha precisado que si bien este año las actividades de Sodeva se han visto afectadas por la pandemia de COVID-19, "otros años es por otros motivos", y ha abogado por "valorar los servicios que presta y cuánto le cuesta" a las arcas de la provincia.

DINAMISMO ECONÓMICO

Frente a esto, el diputado de Hacienda, Personal y Promoción, Víctor Alonso, ha defendido las cifras de las actividades de esta sociedad y ha advertido de que "apoyar a Sodeva es apoyar el dinamismo económico de la provincia".

Alonso ha puesto como ejemplo el impacto que tiene en la hostelería y los alojamientos de la zona de Peñafiel la actividad del Museo Provincial del Vino, así como en Urueña la Villa del Libro o el Canal de Castilla en los municipios por los que discurre.

También se ha referido el vicepresidente primero de la Diputación a la labor que brinda a los autónomos que trabajan en dependencias de Sodeva como el Centro Provincial de la Artesanía (Artis) de Portillo.

Por unanimidad se ha aprobado, en cambio, la convocatoria del Fondo Extraordinario de apoyo a los ayuntamientos y entidades localesmenores de la provincia de Valladolid, nuevamente confinados, para atender necesidades derivadas del coronavirus COVID-19, a pesar de que el PSOE ha considerado "desproporcionada" la partida de más de medio millón de euros "cuando sólo hay tres localidades confinadas".

En este sentido, el portavoz socialista ha defendido que se hiciera "de otra forma", como un "plus" para estos municipios dentro de las ayudas para todas las localidades con problemas causados por la COVID-19, así como que se dirijan no sólo a ayuntamientos, sino también a autónomos y pymes.

Sin embargo, Víctor Alonso ha advertido de que la convocatoria tiene una vigencia de un año y "la única garantía de tratar a todos por igual" es que haya "crédito suficiente" para todos los municipios que se puedan ver afectados en el futuro por un confinamiento, incluido el caso de que llegara a confinarse toda la provincia, circunstancia que ha deseado que no llegue a producirse.

En el debate de este punto en el orden del día del Pleno, tanto TLP como Vox han coincido en pedir a la Junta de Castilla y León el establecimiento de unos criterios "claros" y "exactos" a la hora de determinar el confinamiento de un municipio.

Durante la sesión plenaria de este viernes se ha procedido a dar lectura a una declaración institucional consensuada por lo grupos de apoyo al 'Corredor de Negocios Agroalimentarios de la CL-602' que agrupa a 16 localidades de las provincias de Valladolid, Zamora y Segovia y que aspira a convertirse en "un polo de desarrollo económico y social que generaría un beneficio directo a los casi 60.000 habitantes que viven en esos municipios", diez de ellos vallisoletanos con 39.540 vecinos.

PILAR "BÁSICO"

El documento reconoce el carácter estratégico que tiene la industria al ser ésta "un pilar básico" de crecimiento industrial y un elemento de desarrollo territorial y, también, de lucha contra la despoblación.

"Este corredor puede convertirse en una herramienta estratégica para atraer capital privado e inversiones públicas para proyectos que beneficien a los productores locales, un eje de desarrollo y de conexiones que entrelaza las diferentes localidades ubicadas a lo largo de la CL-602", reza el texto consensuado.

Por otro lado, se ha aprobado un reconocimiento extrajudicial de créditos con el voto favorable del PP, el voto contrario de TLP y la abstención de Vox, Cs y PSOE, cuyo portavoz, Francisco Ferreira, ha vuelto a reclamar una solución para evitar que un mecanismo "extraordinario" como éste "se convierta en algo ordinario".

Con el voto a favor de todos los grupos salvo Vox, que se ha abstenido, el Pleno de la Diputación ha ratificado el convenio entre la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla yLeón y la Diputación para la rehabilitación de viviendas en el mediorural, a fin de destinarlas a alquiler social en la provincia.

El portavoz de Vox, Mario de Fuentes, ha justificado esta abstención en el "mal funcionamiento" que a su juicio, presenta este programa en la actualidad.

En el turno de ruegos, Toma la Palabra ha pedido que este año, dada la situación social provocada por la pandemia, se reduzcan los gastos destinados a la celebración de la Navidad por parte de la Diputación, que el año pasado alcanzaron los 14.000 euros, a fin de destinar parte de ese dinero a otras medidas "de mayor relevancia".

El Pleno, el último celebrado de forma telemática, ha concluido con el agradecimiento por parte del presidente de la Diputación, Conrado Íscar, a los diputados y trabajadores de la institución por su labor en una situación "tan complicada" como la vivida en los últimos meses.

Íscar ha confirmado que, de acuerdo con lo previsto, el Pleno correspondiente al mes de octubre volverá a celebrarse de manera presencial, aunque "guardando todas las medidas de seguridad" para prevenir posibles contagios.