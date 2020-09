Coronavirus.- Oltra defèn la pròrroga de les mesures: "No són en cap cas arbitràries" i busquen protegir la salut

Així ho ha indicat en al roda de premsa després del ple del Consell, en ser preguntada per les crítiques del sector i també per la visió del secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, que veu controvertida la mesura perquè considera que l'oci no és el problema.

La consellera de Sanitat, Ana Barceló, va anunciar aquest dijous que la Comunitat Valenciana prorrogarà dilluns que ve altres 21 dies les mateixes restriccions acordades en el Consell interterritorial per a fer front a la pandèmia, que porten vigents 42 dies, i solament acordarà una relaxació quan siga possible aplicar-ho a tot el territori per a evitar desplaçaments entre zones en no haver-hi limitacions a la mobilitat. A més, es manté el tancament de l'oci nocturn.

Sobre aquest tema, Oltra ha mostrat la seua "empatia i comprensió" davant un sector que ha reconegut que ho està passant "francament malament", encara que ha apuntat que són espais ""molt sensibles d'aglomeració" de persones. En tot cas, ha volgut deixar clar que les decisions de limitar l'activitat "no són en cap cas arbitràries" i ha defès que estan preses "en funció del primer objectiu de protegir la salut, seguretat i la vida de les persones".

"Estic convençuda que trobarem vies de pal·liar el patiment econòmic que pateixen algun" sectors", ha dit, però ha demanat també que tots els sectors han d'entendre que "el primer és la vida, la seguretat i salut" i si hi ha un pic en l'evolució de la pandèmia que afecta la vida de les persones, això tampoc ajudarà "ni al sector de l'oci ni a cap altre".

Al seu juí, la posició de Colomer el que fa és "convidar" a una reflexió "en el sentit de pal·liar el dany econòmic d'alguns sectors però amb la plena consciència que tenim obligació política i moral de defendre la vida".

CONTRACTACIONS

D'altra banda, preguntada per crítiques de sindicats, metges i infermers en relació a les mesures anunciades pel president de la Generalitat, Ximo Puig, en el Debat de Política General en Les Corts, i a la reorganització en Sanitat, en considerar que arriben tard i suposaran un augment en els despeses de càrrecs polítics, Oltra ha posat en valor totes les contractacions anunciades des de l'administració sanitària, que sumen més de 8.000 professionals al sistema.

Així, ha destacat que se'n van a prorrogar de manera immediata els contractes de 7.410 professionals durant sis mesos més i la pròpia Barceló va anunciar aquest dijous la incorporació de 410 nous professionals per a la part assistencial i rastreig del coronavirus; d'altres 241 auxiliars administratius per a reforç de primària i descarregar sanitaris; 50 nous especialistes en documentació sanitària; 113 per a laboratoris; 10 facultatius i tècnics especialistes en laboratori i sis nous auxiliars administratius.

En suma, ha dit, més de 8.000 persones de reforç, per la qual cosa ha demanat que els qui facen aquestes crítiques, "que solen coincidir amb persones que estan en l'oposició", "no haurien de frivolitzar amb missatges simplistes ni insultar la intel·ligència de la ciutadania quan fan comparatives absolutament ridícules".

Oltra ha precisat que amb aquesta afirmació no es refereix als sindicats, que realitzen la seua tasca i contribueixen a millorar l'administració pública, sinó que ha apuntat que els qui estan en l'oposició, "les dretes", solen "fer comparacions simplistes entre l'staff de la direcció de les conselleries comparant-les amb les contractacions que s'han de fer en el sector públic". "Comparar una direcció amb 8.000 contractacions és ridícul pel muntant i pel missatge d'infantilisme de la política que es trasllada", ha conclòs.