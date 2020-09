Una 'supersanitaria' de 6 metros de alto homenajea a los profesionales que luchan contra la Covid en Madrid

Una 'Supersanitaria' de 6 metros de altura es la protagonista de la céntrica plaza de Callao de Madrid, con el objetivo de rendir un homenaje a todos los héroes que luchan contra el coronavirus y para recordar la importancia de seguir cumpliendo las medidas frente a la Covid-19.

Se trata de una acción publicitaria de juguetes de la tienda T-Minis, forma parte de la campaña #TodosSomosHéroes y los beneficios obtenidos de la venta de Supersanitarias y Supersanitarios serán destinados a la Fundación Lucha Contra el Sida y las Enfermedades Infecciosas, IdiPAZ y Hospital Clínic de Barcelona. Fue instalada el 22 de septiembre y permanecerá hasta el día 2 de octubre.

Sin embargo, muchos sanitarios han criticado la propuesta en redes sociales. "No me gusta nada el rollito de super o héroe. No necesitamos héroes, necesitamos más sanitarios con contratos estables. Al final Superman tenía que pagar las facturas de su piso en Metrópolis", señaló una usuaria.

Por su parte, el Colegio de Enfermería de Madrid, por medio de su portavoz, Mar Rocha, también ha alzado la voz en un vídeo publicado redes sociales, donde reivindica los derechos de las enfermeras y denuncia las condiciones: "La enfermería de Madrid a todos sus niveles ha llegado a su límite. No hay perspectiva de mejora de las condiciones. Necesitamos más enfermeras, hecho que llevamos denunciando desde hace mucho tiempo antes de la pandemia".