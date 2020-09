Varios jueces deciden ausentarse de su acto de promoción en señal de protesta por el veto al rey Felipe

La ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces se ha celebrado este viernes y, lo que debería ser un acto alegre para poner el broche final a una larga carrera para los recién promocionados, se ha visto empañado por el veto al rey por parte del Gobierno.

No solo el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, ha mostrado el lamento de la institución por su ausencia, sino que también lo han hecho los nuevos jueces, representados por la número 1 de la promoción, Cristina Menéndez, que ha advertido de que "está en juego el estado de derecho" y ha mandado un mensaje de ánimo a sus compañeros, recordando a aquellos que finalmente han decidido ausentarse "desencantados" por lo sucedido.

Cabe destacar que desde que se conoció que el rey no acudiría a este acto tras no autorizarlo el Ejecutivo, tanto el CGPJ como las asociaciones de jueces mostraron su desacuerdo. También los nuevos jueces que hoy recibían sus nuevos despachos, que llegaron incluso a hacer una votación para no acudir a esta ceremonia como señal de protesta, según ha podido saber 20minutos.es.

Finalmente, la mayoría de los 62 jóvenes acordaron no boicotear el acto, aunque algunos de ellos han decidido finalmente no acudir.