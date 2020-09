El PP afirma que el consejero de Industria lleva cuatro años dando plazos para La Pasiega que "no cumple"

"Llevamos cuatro años oyendo la misma canción, prometiendo que en 18 meses el PSIR de La Pasiega estará resuelto", pero ninguno de los plazos se ha cumplido, ha señalado este viernes en rueda de prensa.

En este sentido, Iñigo Fernández ha señalado que desde noviembre de 2017 se viene asegurando por parte del Gobierno que en año y medio estará aprobado el PSIR y se podrán ver máquinas trabajando, plazo que se ha repetido en febrero de 2018, a finales de ese mismo año, así como en enero y septiembre de 2020.

En opinión del portavoz parlamentario del PP, "es la dejadez, la indolencia y la pereza del Gobierno de Cantabria, el abandono del Gobierno de Cantabria, lo que impide resolver los trámites de La Pasiega y poder adjudicar las obras de urbanización de esa área industrial".

"No se pueden resolver los trámites de un PSIR si no se ponen en marcha", ha subrayado Fernández, quien ha añadido que "una obra no se puede concluir si no se inicia, y esto es lo que lleva sucediendo con el Gobierno de Cantabria durante los últimos cuatro años".

A su juicio, "ahora llegan las prisas" porque Cantabria puede optar a ejecutar la obra con financiación europea, pero en su opinión es lamentable que "andemos contra reloj" cuando el proyecto podía haber estado resuelto hace años "a poco que el Gobierno y el consejero hubieran trabajado".

"Vamos al límite" porque el Ejecutivo "no ha movido un papel", ha añadido Iñigo Fernández, quien ha considerado, además, que "el retraso en la tramitación del proyecto pone en peligro la llegada de financiación europea" y si se consigue "vamos a gastarla dos años más tarde debido a que los trámites no están hechos".

El diputado popular ha pedido al Gobierno que "no cuente cuentos" diciendo que el Ministerio de Fomento no se ha implicado, porque "siempre se les ha dicho que redacten el proyecto, envíen la documentación y habrá colaboración, pero no se ha enviado porque estaba sin hacer".

"No hay derecho a que llevemos con La Pasiega cuatro años así, con el presidente y el consejero de Industria dedicados a hablar de plazos, plazos que se mueven en la misma medida en que se mueve el calendario", ha resaltado Fernández.

Por ello, el Grupo Popular ha presentado una interpelación en el Parlamento, que será debatida el próximo lunes, para que "de una vez por todas" el Ejecutivo regional diga cuáles son los plazos que contempla para la ejecución del área logístico-industrial del Llano de La Pasiega.