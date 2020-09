Puig respondrà la setmana vinent en Corts sobre el futur de la Comunitat, pressupostos i impostos

En concret, el PP preguntarà a Puig si "va a prendre alguna mesura per a millorar la situació econòmica, sanitària, social i d'ocupació que s'agreuja un mes darrere l'altre", mentre Ciutadans vol saber per què "renuncia al fet que els valencians siguen tractats com la resta d'espanyols".

Vox, per la seua banda, llançarà a Puig una pregunta sobre "quina previsió té sobre la situació de la Comunitat Valenciana per al pròxim any".

Des de les files del Botànic, Compromís vol saber "quals seran les línies generals del projecte de Pressupostos de la Generalitat per al 2021 en un context de pandèmia, crisi social i econòmica i emergència climàtica".

I Unides Podem preguntarà a Puig si "considera que noves polítiques d'ingressos i assegurar la justícia fiscal ha de ser prioritari per a la reconstrucció de la Comunitat Valenciana".