"Me quedé blanca", la reacción de Sofía Suescun ante el mensaje de Marta Peñate en 'La isla de las tentaciones'

La isla de las tentaciones ha vuelto con una segunda temporada que arrancó el pasado miércoles. Una de las parejas que se ha unido a la aventura es la formada por Marta Peñate, Gran Hermano 16, y su pareja Lester.

Sin embargo, en su presentación un detalle ha hecho que Sofía Suescun se acuerde de su examiga. La ganadora de Supervivientes 2018, que se encuentra inserta en el realitySola, ha querido explicar cómo se sintió cuando vio que Peñate llevaba un collar que ambas comparten.

"Me quedé blanca cuando le vi a Marta su collar del osito azul que nos compramos juntas en Gran Canaria para acordarnos siempre la una de la otra", comenta Suescun. Además, la ganadora de Gran Hermano 16 ha dicho: "Lo pase mal viendo a Marta sufrir y sobre todo imaginarme por lo que ha podido pasar".

La navarra no ha dudado tampoco en sentenciar a la pareja de Peñate: "Siempre le dije que no veía a Lester como el hombre de su vida". Del mismo modo, la hija de Maite Galdeano ha confesado que no recuerda los motivos por los que ambas se enfadaron.

Parece que la soledad del reality al que se enfrenta la joven pamplonesa está haciendo que esta se planteé una reconciliación con la que fue uno de sus grandes apoyos en su paso por Gran Hermano.