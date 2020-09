Iriarte recuerda a Azpiazu que fue EH Bildu el que pactó con PSOE y Podemos el aumento de la deuda

Iriarte ha explicado este viernes, en una rueda de prensa en el Parlamento Vasco, la posición de EH Bildu ante la reunión que las instituciones vascas, con el Gobierno autonómico a la cabeza, mantendrán con el Ejecutivo español para tratar de acordar una flexibilización de su nivel de endeudamiento.

Este asunto se abordará en el seno de la Comisión Mixta del Concierto Económico, en un encuentro que, previsiblemente, se celebrará el 30 de septiembre. Iriarte ha precisado, no obstante, que lo que se ha de tratar en esa reunión no es si se concede o no un mayor margen de endeudamiento a las instituciones locales, sino cuál es el porcentaje en el que se plasma dicho incremento.

"VISTO BUENO" DE HACIENDA

La representante de EH Bildu ha argumentado que la elevación del límite de déficit no está en cuestión, puesto que ya fue acordada por la coalición soberanista con los partidos que conforman el Gobierno central (PSOE y Unidas Podemos), en un acuerdo firmado el 20 de mayo y que, según ha destacado, cuenta con el "visto bueno" del Ministerio de Hacienda.

El acuerdo en cuestión, firmado por los portavoces del PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu en el Congreso de los Diputados, constaba de tres puntos. Al que más trascendencia se le concedió en su momento fue el primero, dado que en él, los partidos firmantes se comprometían a "derogar de manera íntegra" la reforma laboral de 2012.

El segundo apartado del acuerdo, por su parte, establece que las entidades locales forales y autonómicas "dispondrán de mayor capacidad de gasto para políticas públicas destinadas a paliar los efectos sociales originados por la crisis del covid-19". Además, se añade que la capacidad de endeudamiento de Euskadi y Navarra "se establecerá exclusivamente en función de sus respectivas situaciones financieras".

"SIGUE VIGENTE"

"Todo está acordado desde mayo", ha afirmado Iriarte, quien ha destacado que el pacto con el PSOE y Unidas Podemos sobre el límite de endeudamiento "sigue vigente". Por ese motivo, ha afirmado que "no es esto lo que se debe debatir" en la Comisión Mixta del Concierto Económico prevista para el día 30.

La portavoz parlamentaria ha afirmado que "lo que tiene que hacer" el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, en ese encuentro es "poner números y porcentajes concretos a lo que ya se acordó en mayo". "Le pedimos que materialice el acuerdo que firmó EH Bildu con el PSOE y Unidas Podemos, y que ponga números a ese compromiso", ha manifestado.

Iriarte ha rechazado establecer una cifra concreta respecto a cuál debería ser ese incremento en el límite de deuda para 2021, dado que considera que se trata de algo que ha de fijarse de forma "individualizada" en función de la capacidad de gasto y la situación financiera de cada administración.

Respecto al límite de déficit para este año, fijado en un 2,6% del PIB de Euskadi, ha manifestado que algunas administraciones tienen capacidad para poder endeudarse por encima de esas cifras.

"Ya que conseguimos el acuerdo en Madrid, es una de las cosas que nos gustaría poder hablar con Azpiazu antes de que tenga la oportunidad de negociarlo en la Comisión Mixta", ha explicado.

"TODO EL APOYO"

En esta línea, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico tendrá "todo el apoyo" de su grupo, pero ha insistido en que, como "partícipes" del acuerdo con el PSOE y Unidas Podemos sobre este asunto, les gustaría conocer los planteamientos del Gobierno autonómico antes de que se produzca la reunión de la Comisión Mixta

La representante de la coalición considera que "lo lógico" sería que el consejero llamara a su grupo para informarles de cuál será el planteamiento que llevará a la reunión de la Comisión Mixta. Todo ello -según ha dicho- sin que EH Bildu tenga "ningún ánimo de interferir" en el trabajo que ha de realizar el consejero.

Iriarte ha reconocido que tras el acuerdo firmado con el PSOE y Unidas Podemos, hubo "problemas" con el apartado del mismo referido a la derogación de la reforma laboral, puesto que los socialistas "se echaron, de alguna manera, para atrás".

No obstante, ha asegurado que no pierde la "esperanza" respecto a que ese primer punto del pacto acabe aplicándose finalmente. En el caso del segundo punto del acuerdo, el referido al incremento de la capacidad de gasto, ha reiterado que está "vigente" y que debe ser la base sobre la que plantee sus propuestas el Gobierno Vasco en el seno de la Comisión Mixta.