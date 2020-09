Suárez defiende su gestión para tratar de asegurar "el derecho a la educación de calidad a pesar de la pandemia"

Durante su comparecencia en la Comisión de Educación, a propuesta de Podemos, la consejera se ha referido al inicio del curso escolar y la organización de la actividad lectiva para remarcar que "cualquier planificación tiene que ser capaz de adaptarse a la evolución de la pandemia".

Suárez ha señalado que la incidencia del coronavirus en Asturias está por debajo de la media nacional y que se han elaborado estrategias para afrontar esta situación excepcional con flexibilidad. La rebaja de las ratios a 20 alumnos por aula y la contratación de más personal, la realización de pruebas PCR a todo el profesorado, así como la adquisición de equipos informáticos, están entre las medidas de la Consejería para este curso académico, según ha apuntado la titular de Educación.

"Este curso exige esfuerzo, rigor y responsabilidad por parte de todos", ha dicho la consejera, añadiendo que Asturias se encuentra ya en la "segunda ola", por lo que ha pedido la colaboración del resto de formaciones, también en la negociación presupuestaria. No obstante, la oposición ha sido crítica con la gestión educativa del Principado.

Desde Podemos, Nuria Rodríguez ha reprochado que "no hay método" para las aulas internivel y reclama más personal para atender a la diversidad del alumnado. "Hay cosas que se han hecho bien pero tenemos que seguir trabajando para tener la mejor educación posible", ha remarcado, exigiendo al Principado mayor inversión para la educación pública.

Para el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, la consejera es el miembro del Gobierno "más cuestionado", calificando su gestión de "caos" y mencionando dimisiones de personal de la Consejería y de directores de centros. "Tiene a todos los sindicatos en contra y las AMPAS están desesperadas", sostiene, afeando la creación de grupos internivel.

También preguntó sobre los grupos internivel el diputado de Foro Pedro Leal, que reclamó más previsión y remarcó la "preocupación" que esa medida ha generado entre los padres, ya que la mayoría de centros no están acostumbrados a esa forma de enseñanza sí generalizada en los Colegios Rurales Agrupados (CRA).

La consejera argumentó que se trata de una "medida excepcional para una situación excepcional", asegurando que ese modelo tiene años de experiencia en Asturias, con los CRA como ejemplo, y sí atiende a la diversidad del alumnado.

El diputado de Ciudadanos Luis Fanjul ha exigido más planificación para atender la diversidad y la educación combinada, así como mayor organización en el servicio de transporte escolar; mientras que la diputada del PP Gloria García también puso el acento en el transporte escolar.

Además, la parlamentaria 'popular' le ha dicho a la consejera que su gestión no debería darle motivos para estar "satisfecha", después de preguntarle, entre otros asuntos, si el Principado va a dar parte de los fondos Covid a los ayuntamientos para los gastos educativos que asumen las entidades locales, relativos a limpieza de centros o escuelas de 0 a 3.

En ese sentido, la consejera ha señalado que no está previsto cubrir a los ayuntamientos esos costes, aunque da por hecho que los ayuntamientos, directamente o a través de la Federación Asturiana de Concejos (FACC) solicitarán posibles ayudas. "Pero esas compensaciones no dependen de Educación" sino de que el Gobierno del Principado "aborde o no" esta circunstancia del sobrecoste educativo para los municipios.

Por su parte, la socialista Mónica Ronderos ha ofrecido el apoyo de su grupo parlamentario a labor de la consejera y ha resaltado el esfuerzo del Ejecutivo asturiano, tanto económico como organizativo, para dar seguridad a la educación presencial.