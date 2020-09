CSIF insta Sanitat a aplicar "amb celeritat" els test ràpids per a usar-los en centres educatius

El sindicat recalca, en un comunicat, que professionals sanitaris destinats a col·legis i instituts serien les persones "idònies" per a desenvolupar-los, per la qual cosa reclama la seua contractació.

CSIF creu que constitueix un avanç l'anunci d'adopció de proves a través de test antígens ràpids a alumnat amb símptomes compatibles amb covid-19 en els centres educatius. Aquesta mesura, apunta, "anticiparia la detecció i la implantació de les mesures necessàries, sempre que es faça amb celeritat".

Per aquest motiu, reclama "agilitat en l'adquisició i engegada d'aquestes proves en els centres educatius que siga necessari". En aquesta línia, subratlla la importància de personal sanitari en els centres, per exemple, per a realitzar aquests test ràpids.

El sindicat assenyala que en l'anunciat canvi de protocol per l'adopció d'aquestes proves ha de contemplar-se també PCR al conjunt de l'alumnat de l'aula i docents del mateix per a major seguretat i certesa de la comunitat educativa.