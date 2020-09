Chiqui ('GH 10') explota a través de sus redes sociales: "Lo que han pasado hoy mis hijas no lo van a pasar más"

Chiqui fue una de las concursantes de Gran Hermano que más cariño generó entre los seguidores del reality. Ahora, un año después de su separación, la concursante ha explotado a través de sus redes sociales.

Ha sido a través de un stories publicado en su cuenta de Instagram, en él Chiqui ha confesado la situación que está viviendo y para la que ha pedido difusión a sus seguidores.

"No va a pasar más" ha dicho la exconcursante de Gran Hermano sin especificar lo sucedido. "Por mis hijas como si me tengo que prostituir mañana para sacar dinero para abogados o fregar, me da igual porque por ellas doy mi vida" ha dicho para después añadir: "No se os cae la cara de vergüenza".

Chiqui en un 'stories' de Instagram. INSTAGRAM / CHIQUIGH10

Chiqui ha comunicado: "Harta, no voy a quitar ninguna demanda, siempre insultando y amenazando". Aunque se desconoce lo ocurrido, la de Murcia se ha mostrado segura de sí misma y dispuesta a luchar lo que haga falta por sus pequeñas.

Ante el apoyo que ha recibido, este viernes Chiqui ha compartido otro stories dando gracias a todos por los mensaje de ánimo y ha manifestado: "No podrán conmigo, me los voy a comer en los juzgados".

Chiqui en un 'stories' de Instagram. INSTAGRAM / CHIQUIGH10

Por último, la concursante ha hecho público otro stories en el que ha hecho referencia a su exmarido, Borja Navarro, por lo que los mensajes anteriores podrían ir también dirigidos hacia este, pero los motivos del mensaje no han trascendido.

En este último post, Chiqui ha evidenciado su indignación. "Después de 12 meses divorciados manda cojones que aún a estas alturas pidan maletas de ropa", ha escrito esta que ha finiquitado: "Ya tocan la moral".