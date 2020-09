Laura Matamoros responde cabreada a quienes critican su última fotografía

En una época de continuas restricciones, de una segunda ola de coronavirus y de que el pánico generalizado está volviendo a resurgir, la animadversión hacia quienes no demuestran en todo momento que están cumpliendo con las normas establecidas puede llegar a ser bastante vehemente. Y de eso se ha hartado Laura Matamoros.

La influencer de 27 años, como su oficio indica, necesita estar compartiendo con mucha asiduidad su día a día. Esto conlleva, claro, que sus seguidores (actualmente tiene alrededor de 920.000) conozcan de forma actualizada la vida de la hija de Kiko Matamoros.

Y eso a veces provoca que se produzcan deslices que muchos usuarios afean dado que estamos en un momento en el que esos pequeños detalles son los que provocan la expansión del Covid-19, máxime si los implicados se encuentran en Madrid (con varios barrios confinados).

Laura Matamoros subió una fotografía que se ha llenado de comentarios negativos dado que ella aparece sentada sobre las piernas de su chorbo, Benji Aparicio, pero ambos muy cerca de otras amistades, entre ellas, el famoso relaciones públicas y gerente de diversos locales Hussi Istambuli, sin mantener la distancia de seguridad y ninguno con mascarilla.

Parecen beber todos juntos algunos gintónics en el Noname Bar, el restaurante de Benji -y el mismo local en el que hace unas semanas el empresario perdió los papeles y acabó pegándose con otra persona-, lo que ha hecho que sus seguidores le recuerden que ha de cumplir con las normas sanitarias.

"¿Y las mascarillas? ¿Y la distancia? ¿Cómo puedes subir una foto así?", "Desde hoy tienes una seguidora menos: ya te vi por la calle sin mascarilla en pleno confinamiento y ahora esta foto me confirma que personas como tÚ son un mal ejemplo para la sociedad", "Ahora entiendo por qué en Madrid hay tantos casos de Covid" o "Pero, ¿y la distancia de seguridad? ¿Y las mascarillas? Yo es que flipo", eran algunos de los comentarios.

Laura Matamoros no ha podido más ante la oleada de comentarios que le recriminaban su actitud durante una pandemia y, en lugar de reflexionar o de hacer autocrítica, ha optado por contraatacar hablando sobre por qué está sin mascarilla y sin guardar la distancia, y todo ello visiblemente enfadada.

"Pero señora, vamos a ver, ¿qué pasa? Usted debe ser que no abraza a su pareja, a su familiar o a su hijo, o lo que tenga en casa. En mi casa tengo la suerte de abrazar y besar todos los días y no pasa absolutamente nada, a ver si por estar en tiempos de Covid no voy poder ni abrazar a mi pareja, ni estar con mis amigos que veo habitualmente y sabemos que estamos bien", asegura a pesar de estar asegurando precisamente que contraviene a consciencia las medidas sanitarias.

"Es una ridiculez todo, a ver si la gente se cree que el presidente del Gobierno utiliza mascarilla hasta en su casa", compara Laura Matamoros echando balones fuera. "La gente es muy pesada y se pueden ir todos a la mierda los que me juzguen por subir esta foto, que hablen de otra, que hay mucho de lo que hablar", finalizaba.

En ese momento entraron a colación nuevos mensajes y entre ellos uno de una sanitaria que le preguntaba a la influencer en qué mundo vivía y le pedía que bajase "al suelo" dado que a ella, como personal sanitario, estas fotos y este tipo de comentarios llegaban a ofenderla. "A mí como persona me ofende tanta gilipollez", resumía Laura Matamoros su desdén por la expansión de la pandemia.