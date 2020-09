Crítiques al regidor Carlos Galiana per fer 'playback' en anglés per a presentar València com a Capital d'Innovació

La presentació va tindre lloc aquest dijous en el marc de les Jornades Europees de la Investigació i la Innovació, on sis ciutats es disputaven el títol de Capital Europea de la Innovació, que finalment va recaure a Lovaina (Bèlgica).

L'edil va intervenir de forma telemàtica en l'acte per a defendre la candidatura de València, però, encara que la imatge era la de Galiana amb mascareta i gesticulant, la veu que va pronunciar el discurs en anglés no és la seua, segons s'aprecia en el vídeo de la cerimònia de premis iCapital 2020 retransmesa per la Comissió Europea.

El vídeo ha generat crítiques en les xarxes socials, entre elles les de la portaveu del PP en l'Ajuntament de València, María José Catalá: "Ahir, era un dia molt important per a València (potser, dels més importants). Ens jugàvem ser Capital Europea de la Innovació. Però ahir, vam ser escenari d'una vergonya sense precedents. I és una verdadera pena. Estafes, robatoris i ridícul nacional, què més ens pot passar?", ha criticat des del seu perfil de Twitter.

En la mateixa línia, el portaveu de Ciutadans en el consistori, Fernando Giner, ha remarcat que "un és amo del seu silenci però esclau de les seues paraules (poses o no la veu)", per a després incidir que "Carlos Galiana (Compromís) va ser un dels qui es va burlar d'Ana Botella pel seu anglés".

També des de la formació 'taronja', el síndic en Les Corts, Toni Cantó ha manifestat: "No deixeu de veure-ho. És un regidor de Compromís. Com no sap anglés, es deixa la mascareta posada i mou careta i mans mentre un altre parla per ell. Si Jose Luis Moreno li veu, li fitxa com a ninot. Amb tots vostés, Monchito Galiana. Ha nascut una estrela".

Per la seua banda, el portaveu de Vox en l'Ajuntament de València, José Gosálbez, ha lamentat que València estiga "en boca de tots per un regidor que s'ha passat de llest". Així, ha titlat el succeït de "vergonyós". "El pitjor és creure's per damunt del bé i del mal. El pitjor és pensar que la gent és imbècil. Et vas passar de llest", ha criticat.