Cierre de bares a las 22h, movilidad restringida... estas son las nuevas medidas contra la Covid en 45 zonas de Madrid

La Comunidad de Madrid ha anunciado este viernes nuevas medidas de restricción a la movilidad y la actividad para contener la expansión de la Covid en la región, donde los casos ya superan los 216.000 y los fallecimientos ascienden a 16.223.

El viceconsejero de Salud Pública y Plan Covid-19 de Madrid, Antonio Zapatero, acompañado por la directora general de Salud Pública, Elena Andradas, han anunciado que a las medidas ya decretadas el viernes pasado, cuando se limitaron las reuniones a seis personas y se establecieron restricciones en 37 zonas, se suman ahora otras ocho zonas nuevaspara "reforzar" las anteriores y "proteger la salud de la ciudadanía".

A nivel general, Zapatero ha dicho que "recomendamos evitar todo movimiento innecesario" y ha anunciado que ocho nuevas áreas de salud se suman a las zonas con restricciones a la movilidad y actividad, que ya son 45 en total y en ellas viven casi un millón de personas.

Estas son las nuevas áreas básicas de salud con restricciones

Las ocho nuevas zonas básicas de salud que la Comunidad de Madrid ha añadido a las áreas con restricciones a la movilidad y actividad son: Panaderas, en Fuenlabrada; Miguel Servet y Doctor Tuerta, en Alcorcón; García Noblejas, en Ciudad Lineal; Vicálvaro Artilleros, en Vicálvaro; Orcasitas, en Usera; y Campo de la Paloma y Rafael Alberti, en Puente de Vallecas.

Estas nuevas medidas entrarán en vigor a partir del próximo lunes 28 de septiembre.

La zona de Lavapiés, que también supera los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes de incidencia acumulada en los últimos 14 días, ha vuelto a quedar fuera de las zonas con restricciones. Según Andradas, "no cumple simultáneamente los tres criterios, no cumple dos de los tres criterios y por eso no está incluida".

Así pues, en las 45 zonas con restricciones a la movilidad está prohibido la entrada y salida de las mismas salvo para ir a trabajar, acudir a centros escolares, al médico, al banco, a realizar gestiones legales, a cuidar de mayores y menores o por razones de fuerza mayor.

Asimismo, los bares y restaurantes que se encuentren en las 45 zonas afectadas tendrán que cerrar sus puertas a las 22.00 horas y solo podrán continuar su actividad a partir de esa hora con servicio a domicilio. El aforo queda reducido al 50% tanto en terraza como en interiores y se prohíbe el servicio en barra.

Además, los parques y jardines de estas 45 zonas permanecerán cerrados.