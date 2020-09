Quan l'art uneix el que la vida va separar

El pintor i escultor Antonio López va nàixer uns mesos abans que esclatara la Guerra Civil espanyola. Des de llavors ja han passat 84 anys, i la Fundació Bancaixa ha volgut retre homenatge a l'artista castellanomanxec amb la qual, probablement, és la mostra més emotiva de la seua vida: és la primera vegada que la seua obra és exposada al costat de la de la seua dona, la pintora figurativa María Moreno, que va morir al febrer.

Quasi un centenar de peces formen part de l'antologia Antonio López, que recull pintures, dibuixos i escultures del mestre des de la seua joventut fins a l'actualitat. El seu respecte cap a la capital del Túria troba les seues arrels en l'admiració que sentia la seua dona cap a aquest “lloc paradisíac, la seua gent, els seus carrers, la mar”.

Antonio López posa al costat de dos de les seues escultures Alberto Saiz

Mari, com l'artista anomenava a la seua difunta esposa, va nàixer a Madrid, però va passar la seua infància a València. “Jo sóc ambiciós i Mari no tenia cap ambició, per a ella la vida era més important que el treball i eixa manera de treballar la va fer més lliure; jo treballe per a sobreviure”, va contar l'escultor a Efe durant la presentació de la seua obra.

L'exposició ofereix un recorregut per la seua pintura, escultura i dibuixos de López des dels anys 50 fins a l'actualitat. ROBER SOLSONA

“Hem viscut junts moltíssims anys, ara estem junts en el nostre treball, és just que siga així. Mari no està, no la podrà veure, jo he tingut la sort de poder veure-la”, va afirmar emocionat. Des d’aquest dijous i fins al 24 de gener es podrà gaudir d'aquesta mostra tan íntima que consta d'un total de 92 obres (72 d'elles d'Antonio López i 20 de María Moreno). Les entrades són gratuïtes els dimarts (16.30 - 20.30 h) i l'entrada general costa 4 euros.