Algunas canciones de la historia del rock inolvidables

Esta es una lista en la cual se recogen algunas de las mejores canciones de la historia del rock a partir desde los años 60 hasta entrado el nuevo milenio.

Seguro que tenemos alguna favorita, o quizá no esté la tuya. Pero lo que no cabe duda es que son joyas que no pierden fuerza con el paso de los años. Lista creada por Juanca10

Bohemian Rhapsody (Queen)



¿Qué podemos decir de la obra maestra por excelencia? La obra maestra de Queen, en la cual , como siempre, Queen deja claro que son el grupo más original de la historia.

Imagine ( John Lennon)





La canción de una generación, la canción de una vida. Obra maestra para el señor John Lennon que cambió la forma de pensar de un mundo entero.

Stairway To Heaven (Led Zeppelin)

​La escalera al cielo... Eso eso decía Robert Plan en la mejor balada jamás escrita.

(I can't get no) Satisfaction (The Rolling Stones)

Silencio, que tocan los Rolling, he aquí una de las obras más grandes de el grupo de Londres, y siguen en activo...

Wonderwall (Oasis)

​Porque al fin y al cabo, tú eres mi maravilla... ¿Quién no conoce el Wonderwall de Oasis? Sin dudas merece estar en la lista como una de las referentes, una canción y un grupo que marcan una generación jamás morirán.

Dancing In The Dark (Bruce Springsteen)





El jefe del rock, en su máximo esplendor, todavía se me ponen los pelos de punta al escuchar a Springsteen en estado puro.

Californication (Red Hot Chili Peppers)

​Todo el mundo tuvo que mirar para California, todo el mundo tubo que mirar hacía la ciudad de Los Ángeles, porque unos chicos volaban hacía el Estrellato con una obra que estará en la cabeza de toda persona que pase por el estado del Sol. Con todos ustedes, Californication.

With or Without you (U2)

​Si la música fuera una bomba, se llamaría U2, en el cual el detonador se llamaría With or Without you.Tenía que explotar rápido y fuerte, y reventó al mundo entero, no hay persona que se precie que no conozca a los de Irlanda y a su obra maestra.

Every Breath You Take (The Police)

​¿Qué decir? Seguramente mejor callarse para no estropear la obra definitiva, esa canción que todo el mundo conoce, esa canción que es capaz de estar a todas horas en todo el mundo, esa canción con la que Sting y su pandilla de amigos se metieron en la historia de la música, tan solo calla y escucha una oda a la música, Every Brath You Take.

Roxanne (The Police)

Que se le rompe! Que se le rompe! Eso piensa la gente de la voz de Sting cuando escucha por primera vez su Roxanne, un deleite para el oyente.

Like a Rolling Stone (Bob Dylan)

​Según la revista Rolling Stone, el mejor tema de la historia. Quizás un poco exagerado, pero no dudemos de que Dylan aquí rompe con todo y le da un cambio a la música, un genio Dylan.

Don't Cry (Guns n' Roses)

​SImplemente, hay que escucharla, te guste o no su música, te guste o no su personalidad, tienes que escucharla.. Odiados y amados, nunca hay termino medio para Guns n' Roses, pero hay que reconocer que dan un paso para adelante con esta canción que les hace ganar un sitio en el mundo de los grandes de esto.

I was made for lovin' you (Kiss)

​Si ahora vas por la calle con una foto de Kiss, y le dices a alguien que no los haya visto ni oído en la vida, y les dices que estos tíos han hecho el tema más bonito jamás escrito, te tomarán por loco, pero es así, nunca han sido lo que la gente se cree de ellos, lo deja claro en este verdadero temazo.

What'd I Say (Ray Charles)

​Corrían los años 50, y un pianista, de color, y ciego, revolucionó el mundo de la música, y abrió las puertas de muchos, comenzó la revolución en aquella época, y su primer líder fue el genio, Ray, con su obra más significativa.

The Wall (Pink Floyd)

​¿Qué persona, en este mundo, no conoce The Wall? La obra maestra de los años 70, que deja claro qué es el rock sinfónico, y que hace que Pink Floyd esté donde está, un deleite para el oyente.

My Generation (The Who)

La generación de The Who que cambió la música, cambió la forma que teníamos de entender la música, un 10 para los genios británicos.

Hound Dog (Elvis Presley)

​El primer REY de la era de la música, la mejor canción de el mejor personaje, en lo que a rock se refiere, que ha salido del continente Americano.

Anarchy in the U.K. (Sex Pistols)

Sonar diferente, no ser británicos de verdad, siempre le dirán eso a los Sex Pistols, que nunca serán un grupo británico de verdad, simplemente por lo que representaban y como sonaban.​

