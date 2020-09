Apoyo a sectores hostelero y cultural, la educación, sanidad y gasto social, a debate en pleno del Ayuntamiento

Así, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha explicado las mociones urgentes 'populares' relativas, en primer lugar, a la apertura de un proceso de diálogo con los ayuntamientos sobre el reparto de fondos para paliar la crisis de la COVID. Además, solicitan al Gobierno la libre disposición de superávits y remanentes acumulados; aprobar un fondo estatal incondicionado de 5.000 millones para todos los ayuntamientos y aprobar un fondo de carácter específico de al menos 400 millones para la financiación del transporte municipal.

También el grupo 'popular' pide la participación de las entidades locales como beneficiarias de los fondos europeos una vez concretadas las condiciones del Fondo de Recuperación aprobado en el seno de la UE.

Sobre la otra moción urgente del PP, de apoyo al sector comercial y hostelero, De la Torre ha explicado que instan, entre otros, al Ejecutivo central a que no excluya a estos sectores de la prórroga de los ERTE que se está negociando; además piden a los ejecutivos estatal y autonómicos una campaña de difusión en establecimientos hosteleros, hoteleros y comerciales de la aplicación Radar Covid con el objetivo de "lograr la máxima eficacia en la lucha contra la propagación del virus".

Asimismo, proponen a los gobiernos estatal y autonómico a trabajar en la misma línea que el Ayuntamiento y estimular entre los sectores hotelero, hostelero y de organización de eventos la realización de test rápidos de antígenos para los trabajadores; además de establecer en coordinación con Europa corredores aéreos seguros, mediante la realización de test rápidos a los viajeros en sus aeropuertos de salida.

"Nos importa mucho que la economía de Málaga avance y por eso lo planteamos desde aquí y venimos esforzándonos", ha defendido el regidor de Málaga.

CULTURA

También de apoyo a un sector, en este caso, la cultura será la moción del grupo municipal de Cs. Su portavoz, Noelia Losada, ha explicado que proponen solicitar a las administraciones competentes que se estudie la flexibilización de las autorizaciones de espectáculos culturales para que puedan obtenerse permisos duraderos que permitan una programación cultural con el mínimo impacto posible, siempre de acuerdo a las medidas higiénico-sanitarias.

Además, instan al Gobierno a tomar medidas "urgentes" de apoyo a la cultura y crear una mesa sectorial que defina las necesidades del sector cultural y permita abordar sus problemas específicos.

Losada ha defendido que la cultura "es segura", recordando la apuesta por el tejido cultural desarrollado durante el estado de alarma y posteriormente. "Desde el equipo de gobierno el apoyo a la cultura ha quedado patente", ha sostenido. El alcalde ha mostrado también el voto a favor de esta moción porque, entre otros, "hay que dar un impulso de esperanza al sector cultural" como "hemos estado haciendo y seguiremos".

EDUCACIÓN Y SANIDAD

Por su parte, el grupo municipal socialista lleva como moción urgente una sobre sanidad y educación en la ciudad, criticando que la inversión en ambos casos es "flagrante", según la viceportavoz, Begoña Medina, instando a la Junta a que "actúe", ya que "son materias especialmente sensibles y presentan un claro déficit inversor por parte del Gobierno regional".

Así, ha criticado que no se ha contratado personal sanitario y que es en la comunidad que menos PCR se hacen por habitante. Sobre educación, también ha lamentado que no se haya invertido, que no se haya bajado la ratio en los centros educativos ni contratado más personal. "Creo que no hay una moción más oportuna que esta y no por oportuna es oportunista", ha agregado, incidiendo en que, ante esta situación de pandemia, la respuesta "no puede ser no hacer nada".

Por ello, el PSOE propone instar a la Junta a realizar un mayor esfuerzo inversor en ambas materias para "paliar el grave déficit generado en la ciudad en estos servicios públicos"; además de crear partidas extraordinarias y urgentes para ayudar a los municipios a hacer frente a la crisis de la COVID.

Frente a ello, De la Torre ha defendido que "jamás" ha habido un esfuerzo en materia de sanidad "tan potente, ambicioso y comprometido" como el que Junta ha hecho este año dentro de sus competencias. Por ello, para De la Torre, son unas cifras "impactantes" por lo que "la argumentación de la moción del PSOE pierde su base".

"Puede comparar el grupo socialista, porque han gobernado durante 37 años, con lo que no se ha hecho antes en esta materia y ver cómo ahora se están haciendo muchas cosas", ha argumentado, haciéndolo extensivo al ámbito de la educación. También sobre las partidas ha dicho De la Torre que resulta "chocante" que lo plantee el PSOE cuando su partido en el Gobierno "tiene en la mano la respuesta a los problemas de los municipios". "Tiene que mirar hacía sí mismo -el grupo municipal socialista-, no hacia otro lado, hacia su responsabilidad".

Por su parte, el grupo Adelante Málaga lleva como moción urgente la reducción de partidas presupuestarias para 2021 en favor de incrementar las destinadas a políticas sociales. Así, el portavoz de la confluencia, Eduardo Zorrilla, ha insistido en que la emergencia social "es la prioridad", añadiendo que "la crisis está haciendo estragos" mientras el equipo de gobierno "no deja de aumentar el personal nombrado a dedo", cifrando en casi 80 los cargos "muy bien remunerados".

El edil de Adelante Málaga Nicolás Sguiglia, por su parte, ha criticado "el exceso" de cargos de confianza del Consistorio, lamentando que son "puestos de los hombres de Paco de dudosa eficacia". Por ello, Adelante Málaga propone reducir en los presupuestos de 2021 un 50 por ciento los gastos destinados a cargos de confianza existentes actualmente en el organismo municipal y destinar dicho ahorro a reforzar las políticas sociales.

De igual modo, instan al equipo de gobierno a reducir en los presupuestos del próximo año un 30 por ciento la cuantía destinada al concepto de estudios y trabajos técnicos, un 50 por ciento la de atenciones protocolarias y representativas y un 70 por ciento la referida a reuniones, conferencias y cursos. Por último, piden aumentar las partidas destinadas a políticas sociales.

Al respecto, el alcalde ha recordado que el Gobierno central, del que forma parte la confluencia y de cara a 2021, debe decir qué respuesta tiene para los municipios y "estaremos en condiciones de dar la mejor respuesta posible a todos los retos que tenemos".

Ha valorado, de igual modo, que el Ayuntamiento "es pionero, ejemplar y siempre en vanguardia en políticas y cohesión social" admitiendo ideas "pero que tenga justificación; y no lo está el hablar de incrementar lo que hemos incrementado y demostrado que hemos dado respuesta necesaria y estamos dispuestos todavía siempre que el marco a nivel nacional tenga también la justa y correspondiente respuesta".

"Lo que veamos que es factible, en ajuste, lo haremos porque van a ser unos presupuestos austeros y, lógicamente, dirigidos de una manera muy clara hacia los objetivos prioritarios, urgentes y necesarios", defendiendo De la Torre lo ya realizado.