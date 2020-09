La reacción de Ismael a la noticia de que su ex Andrea vaya de nuevo a 'La isla de las tentaciones'

Sin duda, la noticia de que Andrea Gasca volvía a La isla de las tentaciones fue sorprendente. El regreso de esta soltera, que fue una de las que más llamó la atención en la primera edición durante su participación como pareja, va a dar que hablar, y su exnovio ya se ha pronunciado al respecto.

La catalana entró con su exnovio Ismael dispuestos a vivir la experiencia y quitarse inseguridades, pero terminó quedándose prendada de Óscar (otro joven que parece que también va a seguir dando que hablar). Andrea le fue infiel con todas las de la ley a Ismael, que no salía de su asombro y su decepción, y ella terminó marchándose del programa con su nuevo interés amoroso.

Pero ya ha pasado mucho tiempo y, tal y como se vio en los debates posteriores a la primera temporada, Andrea y Óscar ya no están juntos. Por ello, la exparticipante ha decidido volver a República Dominicana a vivir la experiencia, esta vez como tentadora, noticia a la que Ismael ha reaccionado en Instagram.

Después de que uno de sus seguidores le preguntase si se había enterado de la noticia, el joven subió un vídeo a stories 'expresando' lo que le parecía. Mientras ponía los ojos en blanco, el murciano se tiró un eructo en claro tono de mofa, demostrando que lo que haga o deje de hacer Andrea le da exactamente igual porque es cosa del pasado.

Él, sin embargo, no "se muere por salir en televisión", así que de momento no está interesado en volver a la pequeña pantalla. De hecho, a la pregunta de otro fan contestó un poco hastiado ya que esta pregunta sobre su ex se la repiten constantemente: "Me da absolutamente igual, que cada uno haga lo que quiera con su vida, que se vendan a precio de mierda. Que pierdan la dignidad, el respeto, los valores por salir en televisión si es que les gusta".