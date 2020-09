Podemos presenta una moción para declarar los lunes como 'día sin carne' para luchar contra el cambio climático

El grupo municipal Unidas por Collado Villalba, ha pedido en el Pleno municipal de septiembre que el Ayuntamiento declare los lunes como ‘día sin carne’ en el municipio. De esta forma, en la moción piden que el Consistorio fomente que las cafeterías y restaurantes propiedad municipales, o ubicados en espacios públicos, no sirvan carne los lunes para concienciar sobre las consecuencias negativas del exceso del consumo de carne, tanto a nivel global por el cambio climático como a nivel de salud.

Además, solicitan que se desarrolle una campaña pública de concienciación sobre los beneficios sanitarios, ambientales y éticos, de aumentar el consumo de alimentos de origen no animal y animar a los centros escolares del municipio con comedor a que los lunes no sirvan carne, ofreciendo en su lugar alternativas saludables y agradables.

Pero la moción no ha sido aceptada. La vicesecretaria de Comunicación del PP en la Comunidad de Madrid, Ana Millán, ha dicho que la moción del grupo municipal Unidas por Collado Villalba en la que pide que el Ayuntamiento de Villalba declare los lunes como ‘día sin carne’ en el municipio, “atenta contra la libertad de las personas”.

Un movimiento internacional

Millán ha contestado a la propuesta que “ni siquiera la peor pandemia de nuestro país, y que sufrimos desde hace seis meses, les ha hecho cambiar el rumbo a quienes siempre pretenden coartar la libertad de las personas y controlar sus vidas”.

En la misma línea se ha pronunciado la alcaldesa de la localidad y presidenta del PP de Collado Villalba, Mariola Vargas, que ha calificado esta moción de un “nuevo intento” de Podemos de atacar la autonomía de cada individuo con una “sorprendente” moción bajo una supuesta protección del medio ambiente.

Según Unidas por Collado Villalba, la iniciativa que rechaza el PP, denominada ‘Lunes sin carne’, es un movimiento internacional orientado a colaborar en la lucha contra el cambio climático que surgió en Estados Unidos en 2003 por The Monday Campaigns Inc en asociación con el Centro de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg School for a Livable Future.

La moción recuerda que en ciudades como Los Ángeles (EE UU) tuvo "gran repercusión" la iniciativa, que hoy se lleva a cabo en ciudades como Edimburgo (Escocia), Sao Paulo (Brasil) o varias de Bélgica apoyadas por instituciones públicas.