Tu horóscopo diario: viernes 25 de septiembre de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 25 de septiembre de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Encaras el fin de semana con muchas ganas de divertirte y de pasarlo bien y aunque con algunas pegas, lo cierto es que podrás conseguirlo. Se muy consciente de lo que haces y verás que todo va sobre ruedas. Se aleja de ti un enemigo o enemiga.

Tauro

Dar tiempo al tiempo es lo que te toca ahora, así que no intentes acelerar nada porque te toparás con un muro y más si son temas de salud. No debes preocuparte porque todo se solucionará pronto, pero debes de poner de tu parte y no dejarte llevar por el pesimismo.

Géminis

Es hora de darte cuenta de tus errores, no es algo tan tremendo, y pedir perdón a ciertas personas de tu familia con las que quizá no te has comportado tan bien. Piensa detenidamente en todo ello y ponte manos a la obra para arreglarlo cuanto antes.

Cáncer

Tendrás mucha rapidez mental, y tendrás también lucidez y locuacidad, buenas capacidades para llevar a tu terreno cualquier discusión o debate que se produzca hoy. Te interesarás por temas sociales o políticos con mucha pasión.

Leo

Tirar la toalla con un proyecto que te ilusiona no es una opción, pero sí quizá, dejarlo aparcado de momento ya que ciertas circunstancias no aconsejan que sigas invirtiendo tiempo y dinero. Cuidado, que no signifique sufrir estrés por ello.

Virgo

Las complicaciones harán que hoy pongas a funcionar tu imaginación para contactar de una manera sorprendente con alguien que te interesa mucho y que te atrae. Déjate llevar por esas ganas de seducir y de sentir lo divertido que puede ser todo eso.

Libra

Si tienes pareja es un buen momento este fin de semana para cuidar de ella e incluso darle una pequeña sorpresa. Tampoco será malo que intentes disfrutar con ella del mayor tiempo posible sin nadie más, solos. Evita interferencias de amigos o familia.

Escorpio

No te interesara mucho hoy lo exterior, lo frívolo y estarás con ganas de aislarte bastante de ciertas personas, incluidos algunos miembros de la familia que crees que no se han portado adecuadamente. Procura no culparte por ello, no tienes porqué.

Sagitario

Debes prepararte para una nueva realidad, ya que no sería de extrañar que hubiese un cambio en el trabajo, que puede afectarte en tu día a día o un cambio general. Te adaptarás muy bien a ello y mucho antes de lo que crees, así que no veas el vaso medio vacío.

Capricornio

Aunque no estés muy atento hoy a nada y sufras cierto ensimismamiento, te conviene poner atención a algo relacionado con los hijos que te puede traer complicaciones después. Quizá sea necesaria una pequeña inversión por ellos.

Acuario

Te centrarás mucho hoy en tu vida personal porque hay algo que te parece que no funciona bien en tu relación de pareja y con lo que no estás muy de acuerdo. Debes pensar con calma, sin prisas, antes de exponerlo abiertamente. Razona bien todo.

Piscis

Ese proyecto que tienes en mente va a empezar poco a poco a tomar forma, así que hoy debes dedicarte mucho a él. Darás un gran paso que te resultará muy importante para tu autoestima. Estarás feliz de poder llegar a eso que te supondrá éxito.