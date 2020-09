UGT, CCOO y Cecale rechazan las Comisiones Especializadas que propone la Junta por verlas "alegales" e "inoportunas"

En este sentido, el secretario de Política Sindical, Industrial y Empleo de UGT, Raúl Santa Eufemia, que ha tildado la reunión de "continuo toma y daca", ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que los integrantes del Diálogo Social "ni cierran ventanas, ni abren puertas" a la participación de otros actores, sino que se han ceñido a la normativa y la Ley para rechazar esta propuesta.

"Hay muchos agentes que pueden hacer mucho por Castilla y León, donde hay una gran concertación y buena salud de diálogo, pero para eso ya existen mesas, climas y ámbitos paralelos a un Diálogo Social que está muy marcado por la Ley", ha argumentado.

Además, ha agregado, "no se trata de abrir o no el Diálogo Social, si no que ya existen esos escenarios que plantea la consejera; siempre se ha hecho, por ejemplo, a través de la convocatoria de jornadas".

En la misma línea, el secretario de Empleo, Política Institucional y Diálogo Social de CCOO, Saturnino Fernández, ha acusado a Amigo de "desoír tanto al Parlamento como al Diálogo Social con una propuesta que incluso puede tacharse de alegal".

"No la compartimos por ser una proposición inoportuna y querer dar juego no se sabe muy bien a qué", ha aseverado Fernández, quien ha recurrido al símil futbolístico para simplificar su postura: "Es como si el Gobierno dictamina que un equipo que no se ha clasificado vaya a la Champions".

De esta comparación se ha valido para explicar que "hay que estar legitimado para participar en el Diálogo Social y que la consejera no puede intentar introducir a dedo a organizaciones, entidades y personas expertas que no son representativas de nadie". "Es inoportuno y crea problema artificial", ha zanjado.

Por su parte, el secretario general de Cecale, David Esteban, ha recalcado que "no hay que institucionalizar algo que, además, no tiene cabida en el actual modelo del Diálogo Social", lo que, sin embargo, no quita para que se fomente la participación de otras entidades a través de comisiones o jornadas.