El Consell comprará 500.000 test de antígenos para centros educativos y modificará el protocolo de actuación

Así, lo ha anunciado esta tarde la consellera de Sanidad Universal, Ana Barceló, en rueda de prensa para informar de la situación epidemiológica de la Comunitat.

Barceló ha resaltado que en el Consejo Interterritorial mantenido junto a la conselleria de Educación y los Ministerios de Sanidad y Educación se ha puesto de relieve que el protocolo en la Comunitat está "funcionado" ya que solo se han tenido que confinar el 0,58% de las aulas. "Es una incidencia mínima que permite concluir que nuestros centros educativos son seguros", ha recalcado.

Además, ha destacado que ya se ha abierto la tramitación para adquirir un primer lote de medio millón de test rápidos de antígenos, cuyo resultado está en unos 15 minutos y tienen la "misma fiabilidad" que una PCR. Así, cuando un estudiante presente síntomas compatibles con la Covid se le practicará esta prueba en su mismo centro y, en función del resultado, Salud Pública adoptará las medidas oportunas.

Al respecto, ha resaltado que la Comunitat Valenciana se suma así a esta "nueva herramienta rápida y de una agilidad extraordinaria" que obligará a cambiar el protocolo de actuación en el ámbito educativo cuando se dispongan de estas pruebas, que se irán adquiriendo conforme sean necesarias porque "no hay ningún problema" de desabastecimiento en el mercado. No obstante, ha aclarado que esta prueba, según establece el Instituto Carls III, en el momento actual solo es aconsejable para las personas con síntomas, no para los asintomáticos.

Además, ha recalcado que al obtener el resultado el mismo profesional que extrae la muestra, sin necesidad de llevarlo al laboratorio como las PCR, "se aligerará" la carga asistencial a Atención Primaria. De hehco, ha resaltado que ya se aplican en Urgencias hospitalarias "funcionan muy bien".

CRITERIOS DE CONFINAMIENTO

Por otro lado, ha explicado las diferencias de actuación ante un caso positivo de un aula obedecen a criterios técnicos, que valoran todas las circunstancias, como el tamaño de la clase o los contactos que se producen entre alumnos, para decidir si se confirma una clase.

Por ello, ha recalcado que Sanidad ha hehco mucho hincapié en la necesidad de "comunicar muy bien" a los equipos directivos de cada centro los motivos que han llevado a adoptar o no un confinamiento para que a su vez se lo trasladen a las familias.