Mortensen muestra su agradecimiento a la gente que "sigue yendo al cine y nos da la oportunidad de contar historias"

La ceremonia, celebrada en el Kursaal donostiarra, ha comenzado con una proyección en la que se recordaba a todos los premiados hasta la fecha con la máxima distinción que otorga el Festival de Cine, lista en que se encuentran destacados actores y directores de la cinematografía internacional y que en su pasada edición recibió la actriz Penélope Cruz.

Una muestra de los trabajos cinematográficos de Mortensen y un vídeo con la felicitación de amigos de la profesión, como el director David Cronenberg y el productor Jeremy Thomas, y del exfutbolista argentino Beto Acosta, han precedido la entrega del Premio Donostia, que el intérprete de éxitos como 'Alatriste' o 'El señor de los anillos' ha recibido de manos del director Agustín Díaz Yanes.

Mortensen, que incluso se ha marcado unos pasos de baile en el escenario del Kursaal, ha recibido, además, de manos de Asier Illarramendi, una camiseta de Real Sociedad con su nombre, ya que es un gran aficionado al fútbol.

El actor, nervioso y emocionado, ha agradecido al Festival de San Sebastián que le haya otorgado este galardón, también de parte de su familia y sus amigos porque, según ha dicho, "están tan emocionados" como él por "este honor". En su discurso, que ha iniciado con unas palabras en euskera, ha felicitado a los presentes "por la tremenda suerte de seguir vivos y por el amor que demuestran hacia el cine estando aquí".

"Gracias a todos los que están en la sala y a la gente que sigue yendo al cine, porque con su presencia nos dan la oportunidad de contar historias que nos marcan y, a veces, nos unen a todos", ha expresado.

"SEGUIR APRENDIENDO"

Mortensen ha resaltado que un reconocimiento como el Premio Donostia "lo que destaca es la larga historia del cine y la promesa del cine como modo de expresión y comunicación creativa". "Cuando pienso en la lista de premiados, me siento muy agradecido por estar en ella y es un incentivo para seguir aprendiendo y mejorando en el oficio", ha asegurado.

"Intento seguir el ejemplo de artistas que admiro y lo que ellos me han enseñado es la importancia de crear en el espectador el deseo de involucrarse por sí mismos, en función de la calidad de las historias y la manera de interpretarlas", ha explicado.

Por otro lado, Viggo Mortensen ha lamentado que "el covid-19 nos ha jodido a todos de una manera u otra y seguirá jodiéndonos durante un buen rato". No obstante, ha subrayado que "es sólo un obstáculo en nuestra existencia". "Siempre hemos vivido con la incertidumbre, pero no olvidemos que la vida es un regalo y hay que seguir adelante acompañando a los que están solos y honrando a los que ya no están", ha manifestado.

El actor y cineasta ha finalizado su discurso con un "Gora Donostiako Zinemaldia (Viva el festival de cine de San Sebastián)" y un "Viva el cine", con el que ha concluido la ceremonia. A continuación se ha proyectado el drama familiar 'Falling', su debut como director.