Coronavirus.- Sanitat estudia la situació de Sumacàrcer (València) "per si calguera adoptar alguna mesura"

Així ho ha indicat la consellera, Ana Barceló, a preguntes dels periodistes per si es planteja el confinament dels veïns de Sumacàrcer.

La direcció de Salut Pública està pendent de la situació de Sumacàrcer per a analitzar la seua evolució i decidir si prendre "alguna mesura més concreta, sense anticipar", ha remarcat.

Sobre la situació d'altres municipis de la comarca de la Ribera (València), Barceló ha assegurat que les mesures adoptades per Carlet "pareixien suficients perquè venien de les no festes", com va constatar la setmana passada en una reunió amb l'Ajuntament. "Encara és prompte, però ara com ara són suficients, com en la resta de la Comunitat Valenciana", ha afegit.

ALCALDE SUMACÀRCER: "EL CONFINAMENT NO ESTÀ SOBRE LA TAULA"

Per la seua banda, l'alcalde de Sumacàrcer, David Pons, assegura en un vídeo difós aquest dijous en el perfil municipal de Facebook que els han traslladat que "el confinament no està sobre la taula", després de mantindre una reunió amb Salut Pública i amb el departament de Xàtiva (València)".

"A dia de hui, la situació està estable en comparació a ahir", destaca en relació al nou cas confirmat aquest dijous a Sumacàrcer, "una dada que convida a un moderadíssim optimisme". Açò sí, el primer edil recorda que segueixen practicant-se PCR i poden sorgir nous casos.

Per tant, fa una crida als veïns a "continuar en guàrdia, limitar al màxim les reunions socials i eixir de casa el mínim possible". També demana tranquil·litat als pares perquè en educació se segueixen "tots els protocols de Conselleria".